شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب الشائعة لألم الكلى وأبرز أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقع الكلى فى الجزء العلوى من البطن مقابل عضلات الظهر فى كلا الجانبين الأيسر والأيمن من الجسم، ووظيفتها إزالة السوائل الزائدة وفضلات الجسم، وقد يكون من الصعب التمييز بين آلام الكلى وآلام الظهر، لكن آلام الكلى عادة ما تكون أعمق وأعلى فى منطقة الظهر والظهر أسفل الضلوع، بينما تميل آلام العضلات المصحوبة بإصابة الظهر الشائعة إلى أسفل الظهر، وفى هذا التقرير نتعرف على الأسباب الشائعة لألم الكلى، وفقاً لموقع medicinenet.

الأسباب الشائعة لألم الكلى

الأسباب الشائعة لألم الكلى هي بشكل رئيسي التهابات المسالك البولية والتهابات الكلى وحصوات الكلى، ومع ذلك هناك العديد من الأسباب الأخرى لألم الكلى، بما في ذلك الصدمة المخترقة والحادة التي يمكن أن تؤدي إلى "تمزق الكلى".

إذا كانت المرأة حامل وتعانى من آلام فى الكلى فعليها الاتصال بطبيبها.

أعراض آلام الكلى

- الحمى.

- ألم التبول

- ألم الخاصرة عند أحد جانبي الجسم بين منطقة البطن العليا والظهر

- الغثيان

- التقيؤ.

ويمكن أن يكون ألم الكلى على اليسار أو اليمين أو كلا الجانبين.

يتم تشخيص أسباب آلام الكلى من خلال تاريخ المريض، والفحص البدني، والفحوصات المخبرية، بما في ذلك اختبارات الدم والحمل والبول، وقد يتم طلب إجراء فحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للبطن والحوض.

ويمكن الوقاية من آلام الكلى عن طريق تجنب تلك المواقف التي تعتبر الأسباب الكامنة وراء عدوى الكلى وتلف الكلى.

ويعتمد تشخيص الشخص المصاب بألم فو الكلى على السبب، ويمكن أن يكون لغالبية المرضى نتيجة جيدة عند العلاج بسرعة وبشكل مناسب.