شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الوزن والتدخين أبرز أسباب حموضة المعدة.. تعرف على الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حموضة المعدة من أكثر الأعراض التى تصيب الكثير من الأشخاص فى مختلف الفئات العمرية، وتسبب ألما شديدا فى المنطقة العليا من البطن، وقد تظهر فى كثير من الأحيان بسبب القلق والتوتر الشديد والعصبية التى تؤثر مباشرة على حركة الأمعاء والمعدة.

ووفقا لموقع "health lin" الطبى فإن الإصابة بحموضة المعدة عرض يصاب به الكثير من الأشخاص، وله عدد من الأسباب، ومن أبرزها:

1. تناول الطعام قبل النوم.

2. زيادة الوزن.



زيادة الوزن

3 التدخين بشكل مفرط.

4. ممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول الطعام.

5. ارتداء ملابس ضيقة واستخدام أدوية معينة تسبب آثار جانبية على المعدة.

6. خلل فى العضلة العاصرة المريئية السفلى.



ممارسة الرياضة

وأضاف التقرير أن أعراض حرقة المعدة كثيرة منها :

1. إحساس بالحرق مؤلمة فى الجزء العلوى من البطن الذى يتحرك صعودا إلى الصدر.

2. صعوبة فى بلع الأطعمة.

3. طفح جلدى طفيف على الجسم، مثل الوجه أو البطن.

4. الانتفاخ.

5. التهاب الحلق.

وأوضح التقرير الطبى أن السبب الرئيسى لهذا الضيق فى المعدة هو خلل فى العضلة العاصرة المريئية السفلى، ومن أبرز العلاجات المنزلية لها هو عدم الإفراط فى تناول الطعام، وتجنب الأطعمة الدهنية والحمضية مثل الطماطم والبصل، وكذلك البرتقال والجريب فروت، بالإضافة إلى تجنب الكافيين، والصودا والقهوة والشاى والشيكولاتة التى يمكن أن تزيد من إنتاج إفرازات حمض المعدة ما يؤدى إلى حرقة، بالإضافة إلى ضرورة تجنب المسببات وأبرزها زيادة الوزن، أو التوتر والضغوط النفسية التى تؤثر بصورة مباشرة على المعدة، وقد تأخذ المزيد من الوقت لعلاجها فى مدد زمنية طويلة.