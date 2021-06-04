شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لحماية العين من الالتهاب.. أبرزها الابتعاد عن الأتربة ودخان السجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من التهاب العين واحمرارها والحكة الشديدة، وهناك الكثير من الأسباب وراء الإصابة بالتهاب العين، ومن أبرزها التهاب الملتحمة ومعظم أسبابها تأتى بسبب العدوى الفيروسية.

ووفقا لموقع "health line" الطبى فإن أسباب الإصابة بالتهاب الملتحمة هى:

1. حبوب اللقاح والتى تظهر بين المواسم

2. حساسية الحيوانات الأليفة عن طرق تربيتها وملامستها وتمثل خطورة على العين

3. الإصابة بحساسية العين بسبب العدسات اللاصقة

4. التعرض لدخان السجائر أو الأبخرة الكيميائية فى المناطق الملوثة بها

وأوضح الخبراء أن أبرز أعراض التهاب الملتحمة هى احمرار العين، وتورم الجفون، والحكة الشديدة فى الجفن، والألم المستمر فى العين، ويجب التوجه مباشرة للطبيب المختص للتعرف على سبب الالتهاب والألم ووصف العلاج الدوائى اللازم للمريض.

وأوضح التقرير أن هناك عددا من الخطوات المهمة لصحة العين ومن أبرزها هى :

1 الحفاظ على غسيل العين والأيدى باستمرار.



غسل اليدين

2. توقف عن ارتداء العدسات اللاصقة .

3. توقف عن استخدام أدوات الماكياج غير الصحية التى تهيج العين .

4. الابتعاد عن المناطق الملوثة ذات الأتربة المرتفعة التى ترفع من تهيج العين .

5. الابتعاد عن التعرض للأجهزة الإلكترونية مثل شاشات الكمبيوتر والتلفاز .

6. استخدام قطرات العين المناسبة التى يصفها الطبيب المختص .

وأشار التقرير إلى أن العين من أكثر أجهزة الجسم حساسية اتجاه البيئة المحيطة، ولابد من الابتعاد عن المناطق الملوثة سواء من الأبخرة أو أى روائح كيميائية، بالإضافة إلى الحرص على النظافة الشخصية باستمرار للأيدى ومنع ملامستها للعين.