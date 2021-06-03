حل سحري لإنقاذ الوزن في 4 دقائق يوميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام تطبيق على الهاتف لتدريب الدماغ يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان الوزن.

ويدرِّب تطبيق Food Trainer (مدرِّب الطعام) الأشخاص على النقر على صور الأطعمة الصحية والتوقف عند مشاهدة وجبات خفيفة غير صحية، ما يؤدي إلى إنشاء ارتباط بين هذه الأطعمة والتوقف.

ووجدت الدراسة الجديدة، التي أجرتها جامعتا "إكستر" البريطانية و"هلسنكي" بفنلندا، أن ممارسة اللعبة مرة واحدة يومياً لمدة شهر أدى إلى انخفاض متوسط نقطة واحدة في استهلاك الوجبات السريعة على مقياس من 8 نقاط، وبشكل عام، أبلغ الأشخاص الذين استخدموا التطبيق بشكل أكبر أيضاً عن تغييرات أكبر في تناول طعامهم.

واتبع حوالي نصف المشاركين في الدراسة البالغ عددهم 1234 مشاركاً التوصية ولعبوا اللعبة 10 مرات على الأقل، وفي جميع المشاركين لوحظ متوسط فقدان للوزن نصف كيلوجرام (ما يزيد قليلاً على رطل) وزيادة طفيفة في الطعام الصحي الذي يتم تناوله.





وتقول ناتاليا لورانس من جامعة "إكستر"، والباحثة الرئيسية بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: "على سبيل المثال، شخص يأكل كل الوجبات السريعة مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع قلل ذلك إلى مرة واحدة في الأسبوع بعد استخدام التطبيق بانتظام لمدة شهر".

4 دقائق يومياً

وتضيف: "بشكل عام، النتائج مشجعة حقاً، والتطبيق مجاني ويستغرق حوالي أربع دقائق فقط يومياً، لذلك فهو شيء يمكن للأشخاص فعله بشكل واقعي، وتشير نتائجنا إلى أنه فعال، وهناك بعض الأدلة على أن الفوائد كانت أقوى للأشخاص الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن، لأن التطبيق يستهدف الآليات التي تؤدي إلى زيادة الوزن، مثل الحوافز القوية لتناول الأطعمة السريعة المغرية واستهلاكها".

من جانبه، يوضح الدكتور ماتياس أولباخ من جامعة "هلسنكي"، أن التطبيق يطرح بشكل دوري أسئلة حول عدد المرات التي يأكل فيها المستخدمون أطعمة معينة، إلى جانب معلومات أخرى مثل العمر والوزن.

وتشير النتائج إلى أن استخدام التطبيق بانتظام كان مرتبطاً بتغييرات أكبر في عادات الأكل.

ويضيف: "إذا كنت تحاول تعليم الدماغ شيئاً جديداً، فمن الجيّد أن توزع التعلم على عدة جلسات، وقد يكون من المفيد إجراء التدريب في سياقات مختلفة ليس فقط في المنزل ولكن في العمل وفي أي مكان آخر".