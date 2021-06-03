شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا تعرضت للحروق؟ 5 علاجات منزلية منها الكمادات الباردة والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الحروق واحدة من أكثر الإصابات المنزلية شيوعًا، خاصة بين الأطفال والكبار، وتسبب تلف الجلد الشديد الذى يسبب موت خلايا الجلد المتأثرة بالحرق، وتعتبر الحروق من الدرجة الأولى الأقل شدة لأنها تؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد، بينما تؤثر حروق الدرجة الثانية على الطبقات العميقة من الجلد وتتسبب فى ظهور بثور وبشرة بيضاء، أما حروق الدرجة الثالثة فتتلف جميع طبقات الجلد، بينما قد تشمل حروق الدرجة الرابعة المفاصل والعظام، وخلال التقرير نرصد أفضل العلاجات المنزلية للحروق، وفقا لما نشر healthline.

الماء البارد

أول شىء يجب عليك فعله عند الإصابة بحروق طفيفة هو تشغيل الماء البارد على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم غسل المنطقة المحروقة بالماء والصابون المعتدل.



الماء البارد