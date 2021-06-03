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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا تعرضت للحروق؟ 5 علاجات منزلية منها الكمادات الباردة والعسل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعتبر الحروق واحدة من أكثر الإصابات المنزلية شيوعًا، خاصة بين الأطفال والكبار، وتسبب تلف الجلد الشديد الذى يسبب موت خلايا الجلد المتأثرة بالحرق، وتعتبر الحروق من الدرجة الأولى الأقل شدة لأنها تؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد، بينما تؤثر حروق الدرجة الثانية على الطبقات العميقة من الجلد وتتسبب فى ظهور بثور وبشرة بيضاء، أما حروق الدرجة الثالثة فتتلف جميع طبقات الجلد، بينما قد تشمل حروق الدرجة الرابعة المفاصل والعظام، وخلال التقرير نرصد أفضل العلاجات المنزلية للحروق، وفقا لما نشر healthline.
الماء البارد
أول شىء يجب عليك فعله عند الإصابة بحروق طفيفة هو تشغيل الماء البارد على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم غسل المنطقة المحروقة بالماء والصابون المعتدل.
الماء البارد
كمادات باردة
يساعد وضع ضمادة باردة أو قطعة قماش مبللة نظيفة فوق منطقة الحرق على تخفيف الألم والتورم، ويمكنك تطبيق الضغط على فترات تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة، حاول ألا تستخدم الكمادات شديدة البرودة لأنها قد تهيج الحرق أكثر.
كمادات باردة
الصبار
الصبار فعال فى التئام الحروق من الدرجة الأولى إلى الثانية، ومضاد للالتهابات، ويعزز الدورة الدموية، ويمنع نمو البكتيريا.
الصبار
العسل
يساعد العسل فى التئام الحروق الطفيفة عند استخدامه موضعيًا، فالعسل مضاد للالتهابات وهو مضاد طبيعي للبكتيريا والفطريات.
تناول مسكن للآلام
إذا كنت تشعر بالألم، فتناول مسكنًا للألم لا يحتاج إلى وصفة طبية.