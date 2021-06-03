شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية لتناول الزبادى يوميًا.. يحسن الهضم ويسيطر على ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزبادى غنى بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين ب 2 و12 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويعتبر تناوله يوميًا خاصة خالى الدسم يحقق العديد من الفوائد الصحية الممتازة، فهو خفيف على المعدة وأسهل في الهضم من الحليب، وفقًا لما ذكره موقع "فوود تى في".

- فيما يلى.. 6 فوائد صحية لتناول الزبادى يوميًا: 1- مفيد للهضم

الزبادى يحتوى على نسبة عالية من البروبيوتيك وهو مكون يحتوى على بكتيريا حية، ومن المعروف أن هذه البكتيريا المفيدة تعمل على تحسين نشاط الأمعاء وتهدئة التهابات الجهاز الهضمى وعلاج اضطراب المعدة.

2- تعزيز المناعة

وجدت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين فى جامعة فيينا فى النمسا أن تناول نحو 200 جرام زبادى كانت فعالة فى تعزيز المناعة.

3- بشرة جميلة وصحية

الزبادى له تأثير مرطب على بشرتك ويعالج البشرة الجافة بشكل طبيعى، حيث يعانى الكثير من الأشخاص من حب الشباب بسبب بعض مشاكل الجهاز الهضمى، ويساعد تناول الزبادى فى تنقية القناة الهضمية، ما يؤدى إلى بشرة صحية، كما يعتبر الزبادى عنصر تجميل ممتاز لوضعه على الوجه لأنه يحتوى على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر ويزيل جميع الزيوت والخلايا الميتة.

4- يقلل من ارتفاع ضغط الدم

أظهر بحث تم تقديمه في الجلسات العلمية لأبحاث ارتفاع ضغط الدم لجمعية القلب الأمريكية (AHA) أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الزبادي منزوع الدسم كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 31% عن غيرهم، حيث تساعد البروتينات الخاصة في الزبادي جنبًا إلى جنب مع العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم في خفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز صحة القلب.

5- يمنع الالتهابات المهبلية

قد يكون الزبادي مفيدًا بشكل خاص للنساء لأنه يساعد في تقليل نمو عدوى الخميرة المهبلية، حيث أنه من المعروف أن البكتيريا الموجودة في الزبادي تتحكم في العدوى في الجسم.

6- مفيد لصحة العظام

كوب من الزبادي (250 جراما) يحتوى على نحو 275 مجم من الكالسيوم، وهذه الجرعة اليومية من الكالسيوم تساعد في الحفاظ على كثافة العظام وتعمل على تقويتها أيضًا.