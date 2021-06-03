شكرا لقرائتكم خبر عن تناول البيض فى وجبة الإفطار يوميا لتحسين عاداتك الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن تحسين عاداتك الصحية، فلا يوجد شىء أفضل لك من الالتزام بتناول وجبة فطور مغذية، ووفقًا لخبراء النظام الغذائى، فإن أفضل وجبة فطور يمكنك أن تبدأ بها يومك هى تناول شىء غنى بالبروتين.

أدخل البيض لوجبة إفطار صحية غنية بالبروتين

تنصح جينيفر شولتز ، مدربة ألعاب القوى المعتمدة من Outforia، أن البروتين عنصر أساسي لوجبة فطور صحية، موضحة أنه تم العثور على البروتين كعنصر غذائي رئيسي لفقدان الوزن، لأنه يساعد على كبح الشهية، ويمنعنا من الإفراط في تناول الطعام ويبقينا ممتلئين حتى وقت الغداء، ويمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، حيث تحرق أجسامنا سعرات حرارية أكثر عند تناول البروتينات من الكربوهيدرات والدهون.

وأكدت أن البيض هو الغذاء المثالي إلى حد كبير، لأنه مغذي بشكل لا يصدق ويحتوي على أجزاء صغيرة من جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها تقريبًا ، كما أنه مصدر رائع للبروتين ، ما يحافظ على نشاطك وعضلاتك طوال اليوم.

الفوائد الصحية للبيض

يحتوى البيض على فيتامينات ب وفيتامين د والزنك والحديد والنحاس، ويمكن أن توفر بيضة واحدة نحو ستة جرامات من البروتين وخمسة جرامات فقط من الدهون ، وهو أمر مفيد جدًا لفقدان الوزن.

وأوضحت أن البيض غني بالبروتين عالي الجودة ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يمكن أن تزيد من معدل التمثيل الغذائي لديك وتساعدك على إنقاص الوزن، مشيرة إلى أن البيض سهل التحضير ورخيص الثمن، ولهذا من السهل دمجه في نظامك الغذائي .

الطريقة الصحية لتناول البيض فى وجبة الفطور

الطريقة الأكثر صحة لتناول البيض هي خفق البيض مع عدد قليل من الخضار مثل الفلفل والفطر والكوسة والبصل لمزيد من العناصر الغذائية، وأفضل شيء في البيض المخفوق هو أنه يستغرق أقل من عشر دقائق للتحضير، ويمكنك تناولها بدون إضافات أو إضافة الخضار،و ينصح الخبراء بعدم إضافة الجبن إلى البيض المخفوق لتجنب زيادة السعرات الحرارية والدهون.

وأوضحت: "الأومليت طريقة سهلة ولذيذة للحصول على البروتينات والخضروات الخالية من الدهون، وكلاهما سيساعدك في جهود إنقاص الوزن، وسيساعدك البروتين الموجود في البيض والألياف الموجودة في الخضروات على الشعور بالشبع لفترات أطول من الوقت الذي سيعوضك عن الجوع والإفراط في تناول الطعام طوال اليوم".