شكرا لقرائتكم خبر عن تناول ثمرة جوافة يوميا يقى من التوتر وتسمم الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجوافة لها فوائد عديدة للصحة، فهى غنية بفيتامين ج وفيتامين أ والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى، مثل الألياف والحديد والبروتين والمغنيسيوم والفولات.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس فإن الجوافة مصدر مهام لفيتامين C، الذى يعمل على حماية الجسم من تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة أحد العوامل المسببة لتطور السرطان.

ويمكن أن تكون فوائد الجوافة مفيدة أيضًا للجهاز الهضمى، حيث يتم الحصول على هذه الفعالية من المحتوى العالى من الألياف فى الجوافة، لذلك يمكنها منع الإمساك، كما أن الجوافة أحد الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى أعلى بكثير من البرتقال.





الفوائد الصحية للجوافة خلال رحلة الحمل: 1. السيطرة على ضغط الدم

النساء الحوامل معرضات لنوبات ارتفاع الدم، الذى يؤدى إلى حدوث مضاعفات أثناء الحمل، لذا فإن تناول الجوافة الناضجة كل يوم يساعدك فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم الحملى الذى يؤدى أحيانًا إلى تسمم الحمل.

وأبرز مضاعفات الحمل ارتفاع ضغط الدم وعلامات تلف أجهزة الأعضاء الأخرى عادةً بعد 20 أسبوعًا من الحمل. 2. الحفاظ على جهاز المناعة 2. الحفاظ على جهاز المناعة

تحتاج الأمهات الحوامل إلى نظام مناعى صحى قوى لمنع إصابة الجنين والأم بسهولة، لذا فإن تناول الجوافة مفيد للحمل لأن هذه الفاكهة تحتوى على الكثير من فيتامين سى المفيد للصحة، ويمكن أن تمنع المناعة الجيدة أيضًا مخاطر الجذور الحرة فى الجسم، والحفاظ على جهاز المناعة يؤدى إلى حماية جسم المرأة الحامل أثناء رعاية الجنين.





3. يمنع الإمساك

الإمساك هو شكل من أشكال الاضطرابات الصحية التي تعاني منها العديد من النساء الحوامل، حيث تحتوى الجوافة على الكثير من الألياف الجيدة التى تساعد على عمل الهضم بشكل جيد، كما أنها مفيدة لفقدان الوزن والتخفيف من أعراض ارتجاع المعدة.





4. تقلل من التوتر

تناول ثمار الجوافة يوميًا يساعد المرأة الحامل على تخفيف أعراض التوتر وكذلك تهدئة الأعصاب، لذا يجب تجنب الإجهاد أثناء الحمل حتى لا يضر الجنين والحوامل.





5.الحفاظ على توازن السكر في الدم في الجسم

استهلاك الجوافة بقدر ثمرة واحدة كل يوم أثناء الحمل يساعد المرأة الحامل على تجنب سكرى الحمل، فهناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها أثناء الحمل عن طريق تناول الجوافة، بما في ذلك موازنة مستوى السكر في الدم داخل الجسم.