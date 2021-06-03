شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد ممارسة الرياضة فى تقليل الشهية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر ممارسة الرياضة عاملاً مهمًا لفقدان الوزن، فمن المعروف أن الانخراط في أي نوع من النشاط البدني يحرق السعرات الحرارية ويقوي العظام والعضلات، ويعتبر فقدان الوزن دون ممارسة الرياضة أمرًا مستحيلًا، حيث إن فوائد ممارسة الرياضة فى إنقاص الوزن لا تقتصر فقط على حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات، وتشير الدراسات إلى أنه يمكن أن تساعد أيضًا فى كبح الشهية وتناول كميات قليلة من الأطعمة غير الصحية خاصة بعد جلسة التمرين، ويوضح موقع "تايمز أوف انديا" كيف يمكن أن تفيد التمارين الرياضية في كبح الشهية.

من المفاهيم الشائعة أنه كلما مارست المزيد من التمارين الرياضية زاد حرق السعرات الحرارية ومن ثم زاد التعرق الذى يؤدى للشعور بالجوع بعد ذلك، لكن الواقع عكس ذلك تمامًا، حيث تشير الدراسات إلى أن تمارين القلب مثل الجرى وركوب الدراجات والسباحة تقلل الشهية عن طريق تغيير مستويات الهرمونات فى الجسم المسئولة عن الشعور بالجوع، وذلك بسبب الحرارة التي ينتجها الجسم نتيجة ممارسة التمارين الرياضية.

من جانبه استندت الدراسة المنشورة في مجلة "PLOS Biology" إلى مفهوم أنه بعد تناول الطعام الحار الذي يحتوى على الفلفل الحار ترتفع درجة حرارة أجسامنا، ما يقلل بدوره من شهيتنا، واتباعًا لهذه النظرية اتجهت الدراسة إلى ما إذا كان ارتفاع حرارة الجسم بعد التمرين يمكن أيضًا أن يحفز الخلايا العصبية في مناطق الدماغ المسئولة عن التوازن وتنظيم العمليات الجسدية الأساسية بما فى ذلك كبح الشهية لتناول المزيد من الطعام.

وقد خلصت الدراسة إلى أن حرارة الجسم الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية تعمل كإشارة بيولوجية للمخ وتساعد على تقليل الشهية، وقد يكون هذا مفيدًا لكل أولئك الأشخاص الذين يحاولون التخلص من الكيلوجرامات، ومع ذلك هناك حاجة للمزيد من الدراسة في هذا المجال لمعرفة أنواع التمارين الأخرى التي تؤثر على نمط الأكل لدينا.