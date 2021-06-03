الورم الحليمي البشري.. الأعراض والأسباب والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرض الورم الحليمي البشري من الأمراض المعدية التي تنتقل من شخص إلى آخر من خلال التلامس الجلدي.

الورم الحليمي "HPV" من أنواع العدوى الفيروسية التي تؤثر على الجلد مما يصيبه بالمشكلات المختلفة، وفيما يلي نتعرف على أعراض وأسباب مرض الورم الحليمي البشري وطرق العلاج.





ما هو مرض الورم الحليمي البشري؟

عبارة عن عدوى فيروسية تنتقل بين الأشخاص من خلال ملامسة الجلد، وهناك أكثر من 100 نوع من هذا الفيروس، الذي ينتقل بشكل رئيسي عن طريقة التواصل الجنسي.

وتصل مضاعفات هذا المرض إلى الإصابة بالسرطان، ومن الممكن أن ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر دون ظهور الأعراض على الشخص المصاب.

أعراض فيروس الورم الحليمي:

عادة ما تظهر الأعراض على شكل ثآليل والتي تختلف باختلاف نوع الورم الحليمي البشري، ومن أنواع الثآليل التي تظهر على الجلد:

الثآليل الشائعة وهي التي تكون مثل النتوءات المرتفعة وخشنة الملمس، وعادة ما تظهر على الأصابع واليدين وتكون مؤلمة.

الثآليل المسطحة وتكون قليلة الارتفاع على الجلد، وقد تظهر في أي مكان بالجسم ولكنها عادة ما تظهر في الساقين للنساء وفي منطقة اللحية للرجال.

الثآليل الأخمصية وهي عبارة عن أورام حبيبية تصيب الكعبين والقدمين من الأسفل.

الثآليل التناسلية وتكون عبارة عن نتوءات صغيرة مؤلمة في المناطق التناسلية.

من مضاعفات الورم الحليمي الإصابة بالسرطان وخاصة للمرأة حيث قد تصاب بسرطان عنق الرحم.

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أسباب الإصابة بمرض الورم الحليمي البشري:

يصاب الإنسان بعدوى الفيروس الحليمي البشري عندما يدخل الفيروس إلى الجسم عن طريق أحد الجروح أو الخدوش البسيطة عن طريق تلامس الجلد بشخص مصاب بالمرض.

ينتقل المرض عن طريق العدوى من خلال الاتصال الجسدي المباشر لشخص مصاب.

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علاج فيروس الورم الحليمي:

لا يوجد علاج لمرض فيروس الورم الحليمي HPV حيث يختفي المرض من تلقاء نفسه، كما يمكن للثآليل أن تختفي أيضا أو يمكن علاجها عند ظهورها، ومن المهم على المرأة المصابة بالمرض عمل مسحة لعنق الرحم للعمل على العلاج المبكر لسرطان عنق الرحم إذا تم تشخيصه، والذي يكون ناتج عن التعرض للفيروس الحليمي.