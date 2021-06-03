شكرا لقرائتكم "من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صورة قائمة منقولات زوجية تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعليها عبارة واحدة فقط "من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال.. اتق الله في كريمتنا"، لاقت إعجاب ملايين المصريين وخطفت قلوبهم.

تفاصيل القصة جاءت خلال عقد قران شاب مصري يدعى محمد علي المعداوي، من محافظة الدقهلية، شمال البلاد، حيث فوجئ بوالد خطيبته مريم ناصر عبد اللطيف مخلوف، يرفض كتابة قائمة منقولات ويصر على كتابة هذه العبارة فقط، طالبا من العريس أن يوقع عليها في واقعة ولفتة نادرا ما تحدث في مصر.

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ويقول الأب ناصر عبد اللطيف لـ "العربية.نت" إنه يعمل في جهاز شؤون البيئة بمدينة بلقاس والعروس هي ابنته الكبرى، مضيفا أنه يؤمن أن المال لا قيمة له مقابل السعادة والشعور بالفرحة، وأنه إذا كان يأتمن العريس على ابنته فلذة كبده وعرضه، فهل يطلب مقابلا ماديا مقابل ذلك؟ وهل المال هنا سيمنع العريس من عدم إكرامها أو إساءة معاملتها؟

ويضيف أن العريس رفض ذلك وأصر وأسرته على كتابة قائمة منقولات مثلما يفعل الجميع، وكما هو متبع في العرف، لكنه رفض ذلك أيضا، وأصر على أن يوقع على تلك العبارة فقط ، ولم يكن يعلم أن الصورة والواقعة ستنشر على مواقع التواصل.

صورة قائمة المنقولات

ويقول إن عريس ابنته يتمتع بأخلاق حسنة وكريمة، وكان يبحث عن عروس، واختار ابنته لمعرفته بأخلاق أسرتها ولذلك لم يجد أهمية لقوائم منقولات إزاء حسن الأخلاق وأن تكون معاملة العريس لابنته كريمة، وأن يصونها ويتقي الله فيها، وهذا ما يطلبه فقط، مشيرا إلى أن العريس رد على ذلك بقوله: أتمنى أن أكون عند حسن ثقتكم.

وأعرب والد العروس عن أمنيته أن تكون ابنته سعيدة في حياتها الزوجية، وأن يوفقها الله وزوجها في حياتهما الجديدة.