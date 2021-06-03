شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة لإنقاص الوزن من 5 مشروبات.. منها عصائر الخضروات والشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخطوة الأساسية نحو إدارة الوزن هى وضع خطة نظام غذائى متوازنة، وقد يكون فقدان الوزن عملية شاقة وقد تكون ممارسة الرياضة غير مجدية لكثير من الأشخاص الذين يعانون من حرارة الصيف، ومع ذلك هناك شىء واحد يحبه الناس خلال فصل الصيف وهو تناول العديد من المشروبات المنعشة للتغلب على الطقس الحار، وهناك مشروبات لها القدرة على التحكم فى الوزن، وفقًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

- فيما يلى.. 5 مشروبات للتحكم في الوزن: 1- مشروبات البروتين

قد تساعد مشروبات البروتين فى منحك الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالى منع الاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية بما يفيد خطة إنقاص الوزن، ويمكنك تناول مشروبات البروتين بمكونات عديدة مثل الموز وزبدة الفول السودانى وغيرها.

2- الشاى الأخضر

مصدر غنى بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يعزز حرق الدهون وله فوائد التحكم فى الوزن، حيث وفقًا لإحدى الدراسات فإن الشاى الأخضر قد يكون له فوائد فى إنقاص الوزن.

3- الشاى الأسود

الشاى من المشروبات الشائعة الاستهلاك بين الناس، ومع ذلك إذا كنت تبحث عن مشروب لإنقاص الوزن، فقد حان الوقت لتناول الشاى بمفرده دون إضافات لتعزيز فقدان الوزن، وذلك لاحتوائه على مادة البوليفينول، حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن الشاى الأسود قد يساعد فى تحفيز تكسير الدهون وتحسين بكتيريا الأمعاء.

4- المشروبات التى تحتوى على خل التفاح

يمكن أن تساعد المشروبات التى تحتوى على خل التفاح فى إنقاص الوزن عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائى وحرق الدهون، ومع ذلك يجب تجنب الاستهلاك المفرط لخل التفاح لأنه يمكن أن يسبب تآكل الأسنان، وذلك عن طريق إضافته لمكونات مثل العسل والليمون والقرفة.

5- عصائر الخضار

يمكنك تحضير عصائر الخضروات بسهولة فى المنزل، مثل الجزر والسبانخ والخيار فهى غنية بالعناصر الغذائية وقد تفيد الصحة العامة، خاصة أن عصائر الفاكهة قد تحتوى على سكر مفرط يمكن أن يسبب زيادة فى الوزن بينما على العكس يمكن ان تساعد عصائر الخضروات في إنقاص الوزن خاصة تلك منخفضة الملح.