خطورة ارتفاع اليوريك أسيد للمرأة الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 07:48 مساءً -

زيادة نسبة اليوريك أسيد على المعدل الطبيعي في الجسم مشكلة تصيب حوالي 10% من الأشخاص، وتؤدي للعديد من المخاطر والمضاعفات والتأثيرات السلبية على صحة الإنسان عموماً والمرأة الحامل على وجه الخصوص، ولهذا الارتفاع أسباب وله مخاطر وطرق للعلاج. نتعرف إليها من خلال حديثنا والدكتور بهاء حمّاد أستاذ أمراض النساء والتوليد بالجامعة

حمض اليوريك أسيد

يزداد حمض اليوريك أسيد في الجسم عندما يكون غير قادر على التخلص منه

يعرف حمض اليوريك أنّه مادةٌ تتكوّن في الجسم نتيجة انهيار الخلايا الطبيعية المتكوّنة كردة فعل لتناول الأطعمة المختلفة، وعادةً ما يكون ذائباً في الدم، ممّا يسهل وصوله إلى الكلى؛ ليتمّ طرحه خارج الجسم عن طريق البول

ويزداد مستوى هذا الحمض في الجسم عندما يكون الجسم غير قادرٍ على التخلص منه لأسبابٍ عديدةٍ، ويطلق الأطباء على هذه الحالة اسم فرط حمض اليوريك؛ إذ إنّ المعدلات الطبيعية له تتراوح بين (0.3-0.7) لكلّ مللي لتر دم

أسباب ارتفاع اليوريك أسيد

الإكثار من شرب الماء يساعد على التخلص من الأملاح والبول

السمنة، استخدام الأدوية المثبطة للمناعة، الإصابة بمرض الصدفية، الإصابة بقصور الغدة الدرقية، استخدام مدرات البول، العوامل الوراثية، الإصابة بالفشل الكلوي يرتفع اليوريك أسيد بسبب الإصابة بأمراض الكلى أو تلفها ، ما يؤدي إلى انخفاض المقدرة في التخلص من البيورينات خارج الجسم يرتفع اليوريك بسبب الأمراض الناتجة عن اضطرابات التمثيل الغذائي، أو الغدد الصماء كالسكري الذي يزيد من مستويات حمض اليوريك في الدم كما أن العلاج الطويل ببعض الأدوية والعقاقير الطبية تسبب تراكم نسبة حمض اليوريك في الدم سوء التغذية، وانخفاض الكميّة الداخلة من سكر الفواكه والأطعمة التي تستهلكها البيورينات للقيام بوظيفتها الاضطرابات الجسمية المختلفة مثل: تسمم الحمل، أو تليف الكبد، أو الصدفية، أو اختلال الغدة الدرقية، أو فقر الدم المنجلي، أو اضطراب الجينات الموروثة

خطوات العلاج

1. الإكثار من شرب الماء، حيث لا تقل الكمية المتناولة عن لترين في اليوم، وذلك لرفع كفاءة عمل الكليتين للتخلص من الأملاح، والبول

2. تقليل تناول مشروبات الغنية بالكافيين كالشاي، والقهوة والتي تؤدي إلى الإصابة بالجفاف

3. تناول نصف كوب من عصير البرتقال الطبيعي لإمداد الجسم بحوالي 236 ملليجراماً من البوتاسيوم

4. الحرص على تناول البقوليّات الغنية بالبوتاسيوم، والألياف، والحديد، والبروتين

5. الحرص على تناول الأطعمة التي تدر البول كالخص، والجزر، والبصل، والطماطم، والخيار، والبطيخ، والملفوف

6. شرب مغلي الأعشاب التي تزيد نسبة التبول كالبقدونس، والينسون، والقرفة، والنعناع، والكمون، والشعير

7. تقليل الكميّة المتناولة من الأطعمة المالحة، والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم

8. أكل المشمش الطازج أو المجفف، حيث إن ثلاث حبات منه تحتوي على ما يقارب 300 ملليجرام بوتاسيوم

أعراض ارتفاع حمض اليوريك أسيد في الجسم

زيادة اليوريك أسيد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم

تورم أطراف الجسم: سواء كانت أصابع اليدين أو القدمين، ويصاحب هذا التورم احمرار وآلام

ارتفاع درجة حرارة الجسم وخصوصاً في الأماكن المصابة بارتفاع حمض اليوريك أسيد، مع الشعور بالتعب والإجهاد

عدم القدرة على ممارسة المهام اليومية بصورة طبيعية، والميل للكسل والخمول، الشعور بالغثيان: وقد يصاحبه قيء بوتيرة متكررة ومستمرة

آلام في المفاصل والعضلات وصعوبة تحريكها نتيجة الشعور بآلام مع أي حركة يقوم بها المريض

خطورة ارتفاع اليوريك أسيد للمرأة الحامل

يؤدي إلى زيادة فرص حدوث مضاعفات أثناء الحمل، وترتبط هذه المضاعفات خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل بمخاطر أكبر لمرضى السكري ألحملي ومتلازمة الحمل الخفيف

كما قد يسبب السكري ألحملي غير المسيطر.. ارتفاع معدل السكر في الدم لدى الجنين أيضاً، ويمكن للمستوى العالي من الجلوكوز في الدم أن يدخل المشيمة، ثم يتم تخزين الجلوكوز الزائد الذي يحرق عادة للحصول على الطاقة والدهون لجسم الطفل

وهذا يزيد من مخاطر التعرض لعدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك صعوبة في التنفس بعد الولادة، وفرصة أكبر للسمنة أو وجود مرض السكري من النوع الثاني

20 بالمائة من المصابين بارتفاع حمض اليوريك معرضون للإصابة بالنقرس، والتي تبدأ نوباتها بالظهور في إصبع القدم الكبير، والقدمين والكاحلين والركبتين والمرفقين، وتظهر بشكل مفاجئ ليلاً

وهناك صعوبة تحريك المفاصل المصابة، تشوه المفاصل، انتفاخ المفاصل واحمرارها، الشعور بألم شديد في المفاصل، وتصلبها

أطعمة ابتعدي عنها.. تزيد حمض اليوريك

اتبعي برنامج غذائي صحي متوازن

اللحوم.. مفيدة للصحة، ولكن يجب عدم الإكثار منها حتى لا ترتفع نسبة حمض اليوريك في الجسم، خاصة لحوم الديك ولحم الغزال، ويفضل لحم البقر والدجاج والبط

المأكولات البحرية.. مهمة لصحة الحامل ولكن الإفراط فيها يزيد من مستويات حمض اليوريك في الدم. ابتعدي عن الأنشوجة، سمك القد، الرنجة، الماكر يل، بلح البحر والسردين

الخضروات.. لا تتوقفي عن تناولها ولكن. ابتعدي عن الإفراط في تناول الفاصوليا الخضراء، الهليون، البازلاء، والسبانخ؛ لاحتوائها على نسبة عالية من البيورين

البقوليات.. احذري الإفراط في تناول بعضها مثل: الفاصوليا البيضاء، فول الصويا، والعدس

أطعمة غنية بالدهون.. ابتعدي عنها؛ حيث إن تناولها يحفظ حمض البوليك في الكلى، ما يتسبب في رفع مستويات حمض اليوريك بالجسم، مثل المقليات والألبان كاملة الدسم والحلويات الغنية بالدهون

عدم الإقبال على المشروبات المحلاة.. وتشمل عصائر الفاكهة والاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية ؛ لأنها تتسبب في زيادة حمض اليوريك بالجسم

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.