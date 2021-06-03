كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 07:48 مساءً - للمرأة وكما للرجل العمر المحدد للخصوبة العالية، وبالنسبة للمرأة فسن الخصوبة هو ما بين العشرين والخامسة والثلاثين، وما بين ذلك أقل واكثر بقليل، ولكن تجاوز سن الأربعين والتفكير بحدوث الحمل، وإحتمالية حدوثه فذلك يكون من الخطوات التي يجب التفكير بها والتخطيط، وحيث يشير الدكتور عثمان أبو ربيعات، إستشاري النساء والولادة إلى علاقة الحمل بسن الأربعين كالآتي.

هل يحدث الحمل في سن الأربعين؟

يمكن أن يحدث الحمل في سن الأربعين

يجب على المرأة أن تتوقع حدوث الحمل في الأربعين وما بعد ذلك من عمرها في حال كان هناك دورة شهرية.

ليست الدورة الشهرية تعني حدوث التبويض دائماُ، ولكن ذلك لا يمنع حدوث التبويض وحدوث الحمل.

يجب على المرأة أن تكون مستعدة لحدوث الحمل مهما تقدم بها العمر طالما لم تكن تستخدم أي موانع حمل آمنة، ولديها دورة شهرية حتى لو كانت متقطعة.

حدوث الطمث يكون متقطعاً، وكذلك الهرمونات تكون منتظمة، ولكن ذلك لا يمنع حدوث الحمل.

تخضع النساء لعامل الوراثة في حال حدوث سن اليأس، ولذلك على النساء اللواتي أنجبت أمهاتهن في سن متأخرة أن يتوقعن حدوث ذلك لهن.

ترتفع نسبة الاجهاض في حال تقدم عمر الزوجين، وخاصة الزوجة.

مخاطر الحمل في سن الأربعين

يتأثر الحمل بعمر الزوجين

تزداد نسبة حدوث التشوهات الخلقية لدى الحوامل اللواتي يتقدمن في العمر حيث يفضل أن تنجب المرأة قبل سن الخامسة والثلاثين.

تتعرض الحامل لخطر النزيف بعد الولادة.

وقد يلجأ الطبيب لخيار الولادة القيصرية بسبب تقدم عمر الأم.

ويسبب الحمل المتأخر تعرض الحامل لمرض ضغط الدم المرتفع، وسكري الحمل.

تتعرض المرأة لخطر حدوث تسمم الحمل.

تزداد نسبة ولادة أطفال مصابين بمتلازمة داون في حال تقدم عمر الزوجين.

تتعرض المرأة لخطر الاجهاض وتعرض حياتها للخطر.

في حال الاجهاض قد تتعرض المرأة لخطر استئصال الرحم وما يتبعه من خطر على صحتها عند الجراحة، مع احتمال اصابتها بمرض السكر أو أي مرض مزمن.

تتعرض الحامل للتعب والارهاق في هذه السن.

هل يؤثر سن المرأة على الحمل؟

يجب عدم الحمل بعد سن الأربعين

تعد الفترة المناسبة للحمل عند المرأة هي ما بين العشرين والخامسة والثلاثين.

تتراجع نسبة خصوبة المرأة مع تقدمها في العمر، كما تعاني الحيوانات المنوية عند الرجل من الشيخوخة.

يجب على المرأة أن تحرص على حدوث الحمل في سن الخصوبة، ولكن تطور الحياة قد يؤجل حملها بسبب حرصها على العمل والدراسة.

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