كل ما تريدين معرفته عن الولادة بالتنويم المغناطيسي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 07:48 مساءً - جدول المحتوى

1.ما التنويم المغناطيسي؟

2. كيف يعمل التنويم المغناطيسي؟

3. هل التنويم المغناطيسي آمن أثناء الحمل؟

4. متى يجب أن أبدأ ممارسة التنويم المغناطيسي؟



يستخدم العلاج بالتنويم المغناطيسي عند الولادة تقنيات الاسترخاء العميق لمساعدة النساء على التعامل مع آلام الحمل، بما في ذلك الولادة، التنويم المغناطيسي أثناء الحمل آمن وفعال، تجد العديد من الأمهات أيضاً أنها طريقة مُمكنة ومُريحة للتخلص من بعض المخاوف المزعجة التي تصاحب الحمل والولادة.

1. ما التنويم المغناطيسي؟

التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هبة الفايد خبيرة الطاقة؛ لتحدثنا عن الولادة بالتنويم المغناطيسي، وقالت إن التنويم المغناطيسي هو وسيلة لتغيير وعيك، بحيث يأتي العقل الباطن (المشاعر والذكريات والعواطف) في المقدمة، بينما يأخذ عقلك الواعي (العقلاني) المقعد الخلفي لفترة من الوقت.

يمكن أن يشمل التنويم المغناطيسي الموسيقى والصور المهدئة والتخيل الموجه. بمجرد أن يرتاح الجزء التحليلي من عقلك، تصبح أكثر تقبلاً للاقتراحات والتأكيدات الإيجابية.

2. كيف يعمل التنويم المغناطيسي؟

الولادة بالتنويم المغناطيسي

التنويم الإيحائي عند الولادة، والذي يُطلق عليه غالباً اسم التنويم المغناطيسي، هو أسلوب يستخدم قوة الإيحاء للتخفيف من مخاوف النساء الحوامل من أجل جعل الحمل والولادة أقل إجهاداً وفي بعض الحالات أقل إيلاماً، هذه التقنية تدخل في جزء من الدماغ يساعدك على التعامل مع الخوف والقلق.

تستخدم العديد من النساء التنويم المغناطيسي لتخفيف آلام الولادة، عندما يتعلق الأمر باستخدام التنويم المغناطيسي أثناء المخاض، فإن النظرية هي: إذا كنت خائفة، فسوف يستجيب جسمك وفقاً لذلك عن طريق إنتاج الأدرينالين، وهو هرمون يجعل عضلاتك المتوترة أكثر توتراً. هذا يعني أن رحمك يجب أن يعمل بجهد أكبر للتقلص والاسترخاء.

مع التنويم المغناطيسي الفعال، يكون تنفسك أكثر توازناً، مما يعني وصول المزيد من الأكسجين إليك وإلى طفلك، عندما تكونين متوترة، يمكن أن يعيق إنتاج الأوكسيتوسين (الهرمون الذي يتحكم في التقلصات) و(الإندورفين) المواد الكيميائية الطبيعية التي تشعرك بالرضا ويبطئ المخاض.

البقاء مسترخية يساعد في تحقيق الهدف النهائي: الحفاظ على تدفق الأوكسيتوسين بحيث تكون التقلصات أكثر فعالية وقد تكون أقل إيلاماً.

3. هل التنويم المغناطيسي آمن أثناء الحمل؟

التنويم المغناطيسي أثناء الحمل آمن

التنويم المغناطيسي أثناء الحمل آمن ولن يؤذيك أو يؤذي طفلك، ولكن إذا كنت تفكرين في التنويم المغناطيسي أثناء المخاض، فاحذري من أي تقنيات تعدك بعدم الشعور بأي ألم على الإطلاق، ستصابين بخيبة أمل كبيرة، مما قد يزيد من قلقك فقط.

وكما هو الحال مع أي علاج بديل، تأكدي من مناقشة خطط التنويم الإيحائي الخاصة بك مسبقاً مع طبيبك الممارس، ضعي في اعتبارك أن التنويم المغناطيسي ليس خيار اللحظة الأخيرة؛ عليك أن تتعلمي (وتمارسي) تقنيات التنويم المغناطيسي قبل بدء المخاض حتى تكون فعالة.

4. متى يجب أن أبدأ ممارسة التنويم المغناطيسي؟

قبل ظهور طفلك لأول مرة

يستغرق الأمر وقتاً للتخلص من التوتر الذي طال أمده، ولهذا السبب غالباً ما تبدأ فصول التنويم المغناطيسي قبل ظهور طفلك لأول مرة، قد يكون مناسباً جداً للأمهات اللواتي يفكرن في الولادة الطبيعية.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.