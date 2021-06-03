متى يشكل “العفن الأسود” خطراً على الصحة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 07:16 مساءً - منذ 15 دقيقة

طوّر بعض مرضى “كوفيد-19” في الهند عدوى فطرية نادرة ومميتة تسمى بـ”العفن الأسود”، وفقاً لتقارير إخبارية.

ويحدث “العفن الأسود” بسبب مجموعة من العفن تسمى mucormycetes، والتي تنمو في التربة والمواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق المتعفنة والخشب، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وأوضحت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا، العوامل التي يمكن أن تجعل من “العفن الأسود” عدوى خطيرة.

ولفتت بوبوفا إلى أن العفن الأسود، مثل أي عامل معد آخر، يصبح خطيرا مع ضعف المناعة، مشيرة إلى أنه في ظروف الوباء، من المهم للغاية اتباع قواعد منع انتشار الفيروس، حتى لا يكون هناك مثل الوضع الذي يوجد في الهند.

ويعرف “العفن الأسود” على أنه أحد المضاعفات الناجمة عن عدوى فطرية. وأن المرض يمكن أن يتطور لدى أولئك الذين هم على اتصال مع الجراثيم الفطرية في البيئة المحيطة، أو بعد تجاوز الفطريات الجلد من خلال جرح أو خدش أو حرق.

وأفيد بأن الخطر الأكبر للمرض يمس الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وكذلك أولئك الذين تضعف مناعتهم بعد صراع مع المرض، وخاصة مع الفيروس التاجي.