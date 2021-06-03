شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح مهمة لتقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت صحيفة تايمز أوف إنديا، عن عدة نصائح لمساعدة الأبون على التقليل من الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام الشاشات.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المعروف بأن قضاء الأطفال أوقاتاً طويلة أمام الشاشات بات مشكلة تقض مضجع الكثير من الآباء وخاصة في ظل الوباء الذي أجبر الأطفال على البقاء في المنزل وعدم ممارسة نشاطات خارجية كثيرة.

وجاءت أبرز هذه النصائح كالتالي :

تحديد أوقات استخدام الشاشة

حاولي جدولة وقت محدد يقضيه أطفالك أمام الشاشة، وكوني صارمة في الالتزام به، ولا تستلمي لرغبة طفلك في الحصول على المزيد من الوقت.

إعطاء الأولوية لأنشطة الطفل ومهاراته غير الرقمية

أعيدي استثمار جهود طفلك وحاولي تشجيعه على ممارسة هواياته ومهاراته، إضافة إلى إشراكه في مهام منزلية تناسب سنه ليتعلم المسؤولية في وقت مبكر.

تشجيع الطفل على الحفاظ على عادات استخدام صحية للشاشة

خصصي مساحة مناسبة لطفلك يمكنه استخدام الشاشة فيها، ولا تسمحي له باستخدام شاشة الهاتف أو الجهاز اللوحي في غرفة النوم أو أثناء تناوله الطعام.

قضاء المزيد من الوقت مع طفلك

يمكن أن تكون الشاشات بديلاً سهلاً للأطفال عندما يكون الجميع مشغولين، حاولي أن تقضي بعض الوقت مع طفلك والتحدث معه واللعب معه إن لزم الأمر فهذا يمكن أن يبقيه بعيداً قدر المستطاع عن الشاشات.

الحد من استخدام الشاشات أمام الأطفال

حاولي أن تكوني قدوة لأطفالك، ولا تفرطي في الجلوس أمام الشاشات إذا لم يكن ذلك بهدف العمل. هذا السلوك يعطي مثالاً جيداً لأطفالك ويشجعهم على التقليل من الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.

التركيز على عادات نمط الحياة الجيدة

شجعي أطفالك على ممارسة التمارين الرياضية، وممارسة ألعاب حركية في حديقة المنزل، فهذا يساعد على ابتعادهم عن الشاشات.

إنشاء مناطق “خالية من الأدوات الذكية” في المنزل

اعملي على تخصيص مساحات في المنزل لا يُسمح فيها باستخدام الأدوات الذكية، يمكن أن يقلل ذلك من استخدام الشاشة ويتيح لهم قضاء الوقت بعيداً عنها.