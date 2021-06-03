شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لكبار السن للحفاظ على صحة العين.. قلل استخدام هاتفك المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لبعض العادات التى تمارسها خلال يومك أن تحسن بصرك وصحة عينيك ويمكن أن يساعد فحص العين السنوى فى اكتشاف الأمراض الشائعة قبل أن تتفاقم، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح للوقاية من فقدان البصر مع التقدم فى العمر، وفقاً لموقع The National Council on Aging.

5 نصائح للوقاية من فقدان البصر مع التقدم في العمر1- تناول طعامًا جيداً من أجل رؤية صحية

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالمواد المغذية على الرؤية الصحية، ووجدت الدراسات أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تلعب دورًا في الحد من أمراض العيون المرتبطة بالعمر وجفاف العيون، والتي تعتبر شائعة مع تقدمنا ​​في العمر.

فيما يلي قائمة بالأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكنك إدخالها في نظامك الغذائي:

- الخضروات الورقية

- السبانخ

- الكرنب

- سمك السالمون

- السردين

- المكسرات والبذور، مثل الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، هي خيارات جيدة لأحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا.

2- ارتدِ نظارة شمسية لحماية عينيك

الأشعة فوق البنفسجية تسبب حروق الشمس للجلد، كذلك فإن التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يكون ضارًا أيضًا لعينيك، ما يتسبب في أضرار قصيرة وطويلة المدى.

لحماية عينيك من أشعة الشمس عندما تكون بالخارج، ارتدِ نظارات شمسية واقية مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية وقبعة ذات حواف.

3- إدارة الأمراض الشائعة لتقليل المخاطر

وفقًا لدراسة حديثة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، من المتوقع أن يزداد عبء الصحة العامة لضعف البصر والأمراض المزمنة.

ويمكن أن تؤثر بعض الحالات الصحية على صحة عينيك، بما فى ذلك مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، قلل من خطر الإصابة بأمراض العيون عن طريق إدارة مرضك المزمن لأداء المهام اليومية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

4- قلل من وقت الشاشة لتقليل الانزعاج من الرؤية

أصبح استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا لمشاهدة البرامج ولعب الألعاب والتواصل مع العائلة والأصدقاء جزءًا من الحياة اليومية، ومع ذلك فإن النظر إلى الشاشة لفترة طويلة من الوقت يمكن أن يتسبب في إجهاد العين وتشوش الرؤية وجفاف العينين.

5- حدد موعدًا لفحص العين السنوي

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كانت عيناك بصحة جيدة هي زيارة طبيب عيون كل عام وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن العديد من أمراض العيون الشائعة، مثل الجلوكوما وأمراض العين السكرية والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، لا تظهر أي علامات تحذيرية ولكن يمكن أن يكتشفها طبيب العيون قبل تفاقمها.

ويمكن لأخصائى البصريات أو طبيب العيون إجراء فحوصات روتينية للعين للتحقق من رؤيتك وصحة عينيك.