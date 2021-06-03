شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك الشامل للوقاية من الشمس..8 نصائح لحماية الأطفال في الطقس الحار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

تتسبب درجات الحرارة المرتفعة والتعرض المباشر لأشعة الشمس في زيادة فرص إصابة الأطفال ببعض الأضرار الصحية، نظرًا لأنهم أجسامهم أكثر تأثرًا بالطقس الحار من الأشخاص البالغين.

ويمكن للحرارة الشديدة أن تتسب في إصابة الأطغال بعدد من الأضرار، بما في ذلك: الجفاف، و الإنهاك الحراري، و التشنجات الحرارية، وصولاً إلى ضربة الشمس.

نصائح لحماية الأطفال في الطقس الحار

فيما يلي نقدم مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها لحماية الأطفال في الطقس الحار، وفقًا لموقع “Healthychildren”.

1- الحفاظ على رطوبة الجسم

ينبغي على الأمهات تشجيع أطفالهن على شرب كميات وفيرة من المياه بشكل منتظم على مدار اليوم في الطقس الحار، من أجل تعويض الأملاح والمعادن التي يفقدها الجسم نتيجة التعرق الزائد مع درجات الحرارة المرتفعة.

2- ارتداء ملابس خفيفة

ينصح بمراعاة ارتداء الأطفال ملابس خفيفة الوزن مصنوعة من الأقمشة القطنية التي تساعد على امتصتص العرق، على أن تكون ذات ألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس، ولا تمتص الحرارة.

3- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

يراعى عدم خروج الأطفال خلال فترات النهار في الأيام ذات الطقس شديد الحرارة، لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتي قد تتسبب في إصابة الأطفال بضربات الشمس، والحروق الجلدية.

4-تجنب ترك الأطفال داخل السيارات

لا تترك الأطفال في سيارة مغلقة، حيث يمكن أن تصبح درجة الحرارة داخل السيارة أعلى بكثير من درجة الحرارة الخارجية، وقد ترتفع درجة حرارة السيارة حوالي 19 درجة في أقل من 10 دقائق وتستمر في الارتفاع إلى درجات الحرارة التي تسبب الموت.



5- ارتداء القبعات عند الخروج

حال الاضطرار للخروج نهارًا، يجب الحرص على الأطفال للقبعات التي من شأنها الوقاية من الأضرار التي قد تصيبه نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

6- الاستحمام بالماء البارد

عندما يشعر طفلك بالحرارة، امنحيه حمامًا باردًا، ما يساعد على تبريد الجسم، كما تعتبر السباحة طريقة رائعة أخرى لاسترخاء الجسم في الأيام ذات الطقس الحار.

7- استخدام كريمات واقية من الشمس

ينصح باستخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس المخصصة للأطفال، ومراعة الابتعاد عن الأنواع الخاة بالبالغين، نظرًا لأنها قد تحتوي على مواد لا تتناسب مع بشرة الأطفال، ما قد يؤدي إلى إصابتهم بالحساسية وغيرها.

8- الخلود للراحة

ينصح بأخذ قسط كاف من الراحة عند الشعور بالتعب مع ارتفاع درجات الحرارة، لتجديد طاقة الجسم مرة أخرى.