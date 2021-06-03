شكرا لقرائتكم إيلون ماسك إيلون ماسك يغرد عن بيبي شارك.. وأسهم "سامسونغ للنشر" تقفز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتفعت أسهم شركة Samsung Publishing، ثاني أكبر مساهم في منتج أغنية "Baby Shark" الشهيرة على يوتيوب، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر بعد أن قام رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك بالتغريد حول الأغنية.

وصعدت أسهم الشركة التي يقع مقرها في سيول، والتي تمتلك 18.57% في شركة SmartStudy المنتجة للأغنية، بنسبة تصل إلى 10%. وساعد ذلك على تحقيق الأسهم مكاسب بأكثر من أربعة أضعاف منذ نهاية عام 2018 حين أصبحت الأغنية شائعة.

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غرد ماسك خلال ساعات التداول الآسيوية اليوم الأربعاء: "Baby Shark تسحق كل شيء! مشاهدات أكثر من تعداد البشرية"، مع إرفاق مقطع فيديو للأغنية.

أثارت تغريدته موجة ارتفاع أخرى على الأسهم، مما يؤكد مجدداً تأثير الملياردير والمؤسس المشارك لشركة "تسلا" على أسعار الأصول من العملات المشفرة مثل Bitcoin و Dogecoin إلى الأسهم بما في ذلك ما يسمى بأسهم meme.

وفي الآونة الأخيرة، ومع تغريد ماسك المتكرر عن عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، أصبحت الأمور مثيرة للغاية في بورصات العملات المشفرة، فتغريدة واحدة من رائد الأعمال والملياردير الشهير أصبحت تؤثر بشكل كبير في تحريك أسعار هذه العملات في بورصات التداول سواء صعودًا أو هبوطًا وكل ذلك من خلال 280 حرفاً فقط.

يذكر أن أغنية Baby Shark (Doo Doo Doo Doo Doo Doo) خلقت ضجة كبيرة على يوتيوب في عام 2018. حيث تمت مشاهدتها ما يقرب من 8.7 مليار مرة ووصلت إلى مخطط Billboard Hot 100 خلال بضعة أسابيع.