شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحتاج الطفل لتحليل crp وما هى علاقة الفحص بمرضى القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحليل الـCrp أو بروتين سى التفاعلى، وهو البروتين الذى تتم عملية إنتاجه من خلال الكبد، أحد من الفحوصات المهمة التى يطلبها الطبيب، ويتم إجراء الفحص عند الأطفال حال ظهور علامات عدوى أو التهاب، وحسب ما ذكره موقع myhealth يقيس الاختبار كمية بروتين سى التفاعلى فى دم الطفل.

1. التحقق من وجود عدوى ، بما في ذلك بعد الجراحة.

2. البحث عن العدوى والأمراض التى تسبب الالتهاب وتتبعها ويمكن أن تشمل:

- مرض التهاب الأمعاء، الذى يسبب التهاب الأمعاء على المدى الطويل.

- التهاب المفاصل الرثيانى الشبابى، الذى يسبب التهاب المفاصل وتورمها.

- التهاب العظام.

يستخدم أخصائى الصحة إبرة لأخذ عينة دم، عادةً من الذراع وسيستغرق الاختبار بضع دقائق.

فحص بروتين سى التفاعلى عالى الحساسية لمرض القلب

يعتقد أن ارتفاع نسبة بروتين سى التفاعلى عالى الحساسية فى الدم يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لكن لا يشير فحص نسبة بروتين سي التفاعلي عالي الحساسية إلى سبب الالتهاب، ومن ثم فإن ارتفاع نسبة بروتين سى التفاعلى عالى الحساسية قد يدل على التهاب ناجم عن شىء آخر بخلاف القلب.

ولا توصى جمعية القلب الأمريكية بفحص بروتين سي التفاعلي عالي الحساسية للجميع، ويعد هذا الفحص بالأحرى مفيدًا لمن لديهم فرصة تتراوح نسبتها من 5 إلى 10% للإصابة بالنوبات القلبية في غضون العشر سنوات القادمة، ويتحدد المستوى متوسط الخطورة من خلال التقييم الشامل للمخاطر الذى يستند إلى خيارات نمط الحياة، والتاريخ العائلي والحالة الصحية الحالية.

ويساعد أيضًا هذا الفحص على تحديد خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية، إذ أن من لديهم مستويات مرتفعة من بروتين سى التفاعلى عالى الحساسية أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أخرى ممن لديهم مستويات طبيعية من هذا البروتين.

ويحتمل أن تكون استفادة الأشخاص المعرضون بدرجة منخفضة للإصابة بنوبة قلبية من فحص بروتين سى التفاعلى عالى الحساسية منخفضة، بينما الأشخاص الذين لديهم خطورة مرتفعة معروفة تهدد بالإصابة بنوبة قلبية يجب عليهم طلب العلاج والسعى لاتخاذ إجراءات وقائية بصرف النظر عن مستوى بروتين سي التفاعلي عالي الحساسية لديهم.