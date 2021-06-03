"قصر ويندسور".. الملكة إليزابيث تستقبل بايدن 13 يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف قصر باكينجهام، الخميس، عن لقاء بين الملكة إليزابيث الثانية والرئيس الأمريكي جو بايدن في 13 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال القصر، في بيان له، إن "الملكة اليزابيث الثانية ستستقبل حضوريا الرئيس الأمريكي جو بايدن في 13 يونيو بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في بريطانيا".

وتابع أن "الملكة ستلتقي بايدن والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، في قصر ويندسور بغرب لندن"، حيث تقيم منذ بدء انتشار فيروس كورونا في بريطانيا في مارس/آذار 2020.

ومن المقرر أن يتواجد بايدن في المملكة المتحدة لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في خليج كاربيس في كورنوال، في الفترة بين 11 و13 يونيو/حزيران الجاري، بحضور زعماء الدول الكبرى، خاصة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

وبعد قمة مجموعة السبع ولقاء ملكة بريطانيا، يسافر بايدن إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في 14 يونيو/حزيران.

بعدها، يعقد بايدن قمة منتظرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بجنيف السويسرية في 16 يونيو/حزيران، وهي أول لقاء بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.