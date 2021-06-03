شكرا لقرائتكم خبر عن «هيونداي روتام» الكورية: نتطلع لتوطين صناعة عربات المترو والسكة الحديد في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى حازم فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، مع يونج بي لي، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة شركات هيونداي روتام الكورية، في إطار متابعة نتائج زيارة الأخير إلى القاهرة خلال الفترة 26-28 إبريل 2021.

وذكر السفير المصري في هذا السياق أن رئيس مجموعة شركات «هيونداي روتام» أعرب عن بالغ سعادته بزيارته للقاهرة، وبصفة خاصة ما حظي به من شرف اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط، والنقل والمواصلات، والتجارة والصناعة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي.

كما أعرب يونج بي لي عن تطلعه لإبرام اتفاق شراكة طموح مع مصر يشمل توطين صناعة عربات المترو والسكة الحديد بمصر على أن تكون قاعدة لتصدير تلك المنتجات إلى الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى النظر في امكانية مشاركة مجموعة شركات «هيونداي روتام» في أعمال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الكورية الجنوبية على التزام الشركة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بأن يشمل اتفاق الشراكة أكبر نسبة ممكنة لتعميق تلك الصناعة وتوطين التكنولوجيا الكورية الخاصة بها بمصر في أسرع مدى زمني ممكن، مع توفير حزمة تمويلية ملائمة للجانب المصري، فضلا عن أن يشمل الإتفاق تأسيس معهد لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للمشروع.