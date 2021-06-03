شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الاستحمام بالماء الساخن يسيطر على مستويات السكرى من النوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الحمامات الساخنة جيدة فى مساعدتك على الاسترخاء بعد يوم طويل، لكنها يمكن أن تساعد أيضًا فى تحسين صحتك، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن الاستحمام والنقع فى حمام ساخن يمكن أن يساعد فى السيطرة على مرض السكرى من النوع 2، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

داء السكرى من النوع 2 هو حالة تستمر مدى الحياة ويمكن أن تؤدى إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا تُركت دون علاج، ويمكن أن يؤدى ارتفاع مستويات السكر فى الدم إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وتلف الأعصاب، لذلك فإن اتباع نظام غذائى صحى والحفاظ على النشاط يساعد كثيرًا فى التحكم فى مستويات السكر فى الدم.

من جانبهم وجد الباحثون أن الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يقلل مستويات السكر فى الدم بنسبة 10%.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن الاستحمام بالماء الساخن يزيد من مستويات إنفاق الطاقة بنسبة 80%، ما يؤدى إلى حرق 126 سعرًا حراريًا فى الساعة، حيث إن زيادة الوزن عامل خطر بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 2.

وأشار مؤلف الدراسة الدكتور ستيف فولكنر بجامعة ليستر لوبورو الإنجليزية، إلى أن السبب وراء قدرة النقع فى الحمام الساخن لمدة ساعة فى مساعدة مرضى السكرى من النوع 2، هو أنه قد يشجع على إطلاق بروتينات الصدمة الحرارية التى قد تساعد فى خفض مستويات السكر فى الدم عن طريق تحسين امتصاص الجلوكوز الذى يتحكم فيه الأنسولين، موضحًا أن الحمام الساخن قد يكون بديلًا جيدًا عن ممارسة الرياضة مثل ركوب الدراجات.

وبشكل عام اقترحت الدراسة أن الاستحمام يمكن أن يزيد من معدل حرق الأشخاص للسعرات الحرارية، وبالتالى قد يساعد فى تقليل ارتفاع نسبة السكر فى الدم بعد تناول الطعام.