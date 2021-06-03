شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسعى لحصول "سبوتنيك v" لفيروس كورونا على موافقة الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة تاس الروسية أن وزارة الصحة الروسية تأمل أن يتم اعتماد لقاح سبوتنيك v الروسى لفيروس كورونا من الوكالة الأوروبية للأدوية EMA ومنظمة الصحة العالمية فى الأشهر المقبلة.

وقال سيرجي جلاجوليف نائب وزير الصحة إنه خلال العام الماضى كانت روسيا على اتصال مستمر مع منظمة الصحة العالمية، وتأمل وزارة الرعاية الصحية الروسية أن تصدق وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) على لقاح سبوتنيك Sputnik V الروسى ضد عدوى فيروس كورونا في الأشهر المقبلة.

وزارة روسيا ممثلو EMA وممثلو منظمة الصحة العالمية، وبالتزامن مع عمليات التفتيش على مواقع الإنتاج والتجارب السريرية، يستكمل المركز المطور للقاح بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسىRDIF التحضير لملف الشهادات الدولية.

وأكد وزير الصحة الروسى أن فعالية لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا تتجاوز 96%، ويخضع أكثر من 70 ألف مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا في روسيا حاليًا للعلاج في مرافق المرضى الداخليين، ويوجد 1500 في العناية المركزة.

وقال ميخائيل موراشكو وزير الرعاية الصحية الروسي إن فاعلية لقاح Sputnik V الروسي ضد عدوى فيروس كورونا تصل إلى أكثر من 96%، حتى الآن، وتم تسجيل لقاح Sputnik V في 66 دولة.