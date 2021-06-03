شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: الإفراط فى علاجات أعراض كورونا يعزز مقاومة المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء من أن فيروس كورونا يغذى مقاومة المضادات الحيوية لأن مرضى الفيروس يتناولون الأدوية دون داع، ووجدت دراسة أجريت على 48902 مريض بفيروس كورونا تم قبولهم فى مستشفيات هيئة الصحة البريطانية NHS خلال الموجة الأولى، أن 85% منهم وصف لهم الأطباء المضادات الحيوية.

وبحسب جريدة "دايلى ميل" البريطانية، وجدت الأبحاث أن الغالبية العظمى من مرضى كورونا لا يحتاجون ولا يستفيدون من المضادات الحيوية، لأن العدوى البكتيرية الثانوية نادرة جدًا فى مرضى كورونا.

وهذا يعنى أن الوباء يمكن أن يخلق "عاصفة" لزيادة البكتيريا المقاومة، لأن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يسمح للبكتيريا المقاومة للأدوية بالتطور.

ومن بين 8649 مريضًاً بكورونا فى المملكة المتحدة خضعوا لاختبارات ميكروبيولوجية للعدوى مثل تسمم الدم أو الالتهاب الرئوى، تم تشخيص 1110 فقط بأمراض بكتيرية.

وغالبًا ما تتسبب الفيروسات الأخرى مثل الأنفلونزا فى إصابة المرضى بعدوى بكتيرية مثل الالتهاب الرئوى الجرثومى، حيث يعانى نحو واحد من كل أربعة مرضى مصابين بالأنفلونزا الشديدة من عدوى بكتيرية مشتركة.

واقترح البحث، الذى نُشر فى مجلة The Lancet أن الأطباء يجب أن يقللوا من استخدام المضادات الحيوية لدى مرضى كورونا.

وأوضح "نشهد استخدام المزيد من المضادات الحيوية أكثر مما نرغب، ونرى المضادات الحيوية المستخدمة والتى نرغب فى الاحتفاظ بها لأخطر أنواع العدوى البكتيرية".

ومقاومة المضادات الحيوية هى حالة تتطور فى البكتيريا عندما تتعرض للأدوية مرات عديدة حتى تصبح الأدوية لا تعمل ضدها.

وإذا تم إعطاء الأشخاص المضادات الحيوية عندما لا يحتاجون إليها، أو إذا لم يتناولوها بشكل صحيح، فيمكن للبكتيريا أن تتأقلم مع الدواء.

وبمرور الوقت تتعلم هذه البكتيريا كيفية البقاء على قيد الحياة من تأثير المضادات الحيوية ما يعني أنها لا تعمل بشكل جيد وتصبح العدوى أكثر خطورة ويصعب علاجها في المستقبل، وهذا يحدث بالفعل بشكل ملحوظ مع مرض السيلان ، العدوى المنقولة جنسياً.

ووجد البحث أنه خلال الموجة الأولى من الفيروس، تم وصف المضادات الحيوية لأكثر من ثلث مرضى فيروس كورونا قبل نقلهم إلى المستشفى في المملكة المتحدة، وبمجرد دخول المستشفى، تلقى نحو 85% منهم مضادات حيوية.

وتم إصدار أوامر للأطباء بشكل متكرر لتقليل عدد الوصفات الطبية التي يقدمونها، لأن العديد من المضادات الحيوية غير مجدية ضد البكتيريا المقاومة بشكل متزايد.

جدير بالذكر أنه لا تكون المضادات الحيوية فعالة إلا عند استخدامها لعلاج الالتهابات البكتيرية على عكس الفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا.