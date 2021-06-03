شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لها.. تعرف على فوائد ركوب الدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى 3 يونيو من كل عام باليوم العالمى لركوب الدراجات، ويعد ركوب الدراجات من الأنشطة الهوائية منخفضة التأثير التى يمكن أن تفيد الصحة العامة واللياقة البدنية، إنه تمرين مفيد يمكن للعديد من الأشخاص دمجه فى حياتهم اليومية لتحسين الصحة العامة واللياقة البدنية، وفقاً لموقع "medical news today".

وتوصى العديد من الإرشادات أنه للحصول على فوائد صحية كبيرة من ركوب الدراجة، يجب على البالغين محاولة أداء 150-300 أو 75-150 دقيقة للأنشطة الهوائية متوسطة أو شديدة الشدة فى الأسبوع.

وتشير الأبحاث إلى أنه فى الولايات المتحدة أصبح عدد الأشخاص يركبون الدراجات الآن أكثر من أى وقت مضى، ويستمر الخبراء فى ربط ركوب الدراجات بتحسين اللياقة البدنية وتقليل مخاطر بعض الأمراض.

فوائد ركوب الدراجات في اليوم العالمي لركوب الدراجات

توصي منظمة الصحة العالمية أن يمارس البالغون 150 دقيقة على الأقل للنشاط البدني الهوائي المعتدل، مثل ركوب الدراجات، كل أسبوع.

وتشير الأبحاث إلى أن ركوب الدراجات يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك ما يلي:1. صحة القلب والأوعية الدموية

لاحظ العديد من الباحثين أن ركوب الدراجات يمكن أن يساعد فى تحسين صحة القلب، على سبيل المثال تشير دراسة أجريت عام 2017 إلى أن الأشخاص الذين يتنقلون للعمل لديهم فوائد صحية ملحوظة، بما فى ذلك تحسين أداء القلب والأوعية الدموية.

وبالإضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 46% فإن الأشخاص الذين يستخدمون الدراجة الهوائية للعمل لديهم أيضًا مخاطر أقل بنسبة 52% للوفاة من هذه الحالة.

وتشير نتائج الدراسة أيضًا إلى أنه بالإضافة إلى تحسين صحة القلب، فإن ركوب الدراجات إلى العمل قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

2. تنظيم ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى بعض الأشخاص، حيث يقترح بعض الخبراء أن النشاط البدنى مثل ركوب الدراجات يمكن أن يكون العلاج الأساسى للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

وقد يساعد ركوب الدراجات أيضًا فى تقليل ضغط الدم على مدار فترة زمنية، وتشير الدراسات أيضاً إلى أنه بعد 3 أشهر قد ينخفض ​​ضغط الدم بنسبة 4.3%، وبعد 6 أشهر قد ينخفض ​​بنسبة 11.8%.

وأكدت دراسة أجريت عام 2017 أن ركوب الدراجات طريقة فعالة لخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثانى.

3. إنقاص الوزن

كشفت دراسة جديدة أن ركوب الدراجات تمرين مفيد للمساعدة في تقليل الدهون في الجسم وكتلة الجسم، وإذا كان الشخص يرغب في إنقاص الوزن، فإن اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة أمران حيويان.

ويمكن أن يساعد ركوب الدراجات الشخص في إدارة وزنه لأنه يزيد من معدل الأيض ويبني العضلات ويحرق الدهون في الجسم.

4. صحة الرئة

يمكن أن يساعد ركوب الدراجات أيضًا في تحسين صحة القلب والجهاز التنفسي، وكشفت الدراسة أن ركوب الدراجات لمدة 170-250 دقيقة في الأسبوع يمكن أن يحسن صحة الرئة بشكل كبير.

التمارين مثل ركوب الدراجات مهمة للحفاظ على صحة الرئتين لكل من الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة أو لا يعانون منها.

وتشير الأبحاث الأخرى أيضًا إلى أن النشاط البدني يمكن أن يساعد جهاز المناعة على حماية الشخص من التهابات الجهاز التنفسي مثل فيروس كورونا.

ويمكن أن يساعد ركوب الدراجات بانتظام أيضًا في تعزيز وظيفة الرئة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة.

5. تحسين الصحة النفسية

في عينة من أكثر من مليون شخص، ارتبطت التمارين مثل ركوب الدراجات بتحسين الصحة العقلية وتحسين الوظيفة الإدراكية للمخ، قد تساعد التمارين المنتظمة فى تقليل القلق والاكتئاب.

6. تحسين مستويات اللياقة البدنية

توصي العديد من الإرشادات بأداء التمارين الهوائية بانتظام، مثل ركوب الدراجات أو المشى أو الجرى أو السباحة يمكن أن يكون ركوب الدراجات مفيدًا بشكل خاص للياقة البدنية، حيث يمكن للناس تغيير الشدة لتناسب احتياجاتهم.