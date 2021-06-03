في اليوم العالمي للدراجات الهوائية متى وكيف أعلم طفلي ركوب الدراجة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 01:34 مساءً - يرغب الأطفال منذ صغرهم، بمشاركة من أكبر منهم في ركوب الدراجة، اعتقاداً منهم أن بإمكانهم استخدام أي نوع منها، فهذه اللعبة أو الرياضة تشعرهم بالسعادة عند ركوبها في الحديقة، أو حتى في أرجاء البيت بالنسبة للأطفال الصغار، لكن الأكبر سناً يصلون إلى مرحلة ركوبها، والتنقل لقضاء بعض طلبات البيت، وفي اليوم العالمي للدراجات الهوائية، يقترح عليك خبراء "الخليج 365 وطفلك"، السنّ المناسب لتعليم طفلك ركوب الدراجة، وكيف يتم ذلك؟

العمر المناسب للبدء

قبل عمر السادسة لا يمتلك القوة

مع بلوغ الطفل عمر 4 سنوات، يكون لديه غالباً القوة والسيطرة وعدة مهارات أخرى سوف تجعل هذا السن مناسباً لبدء تعليمه ركوب الدراجة.

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أنه قبل بلوغ سن السادسة لا يكون لديهم قوة كافية تمكنهم من الركوب على دراجة بعجلين فقط.

لذا يفضل البدء مع الطفل بالتدريج مع عجلات حماية إضافية وإزالتها مع بلوغ الطفل السادسة من عمره، ليتعلم ركوب الدراجة من دون أي دعم من العجلات الإضافية.

خطوات تعليم الطفل ركوب الدراجة

ممر المشاة مكان مناسي للتدريب

عندما يخالج الأهل شعور أن الطفل قد أصبح مستعداً لركوب الدراجة، عليهم اتباع الخطوات التالية:

1- اختيار الدراجة المناسبة لطفلك أولاً

حاولوا اختيار دراجة خفيفة

هناك العديد من الأحجام المتوفرة، والتي تأتي بها عجلات الدراجة، لذا ولاختيار الدراجة المناسبة للطفل، يجب الحرص على أن يكون قادراً على ملامسة الأرض بأرجل غير محنية أثناء جلوسه على مقعد الدراجة، فهذا مؤشر دال على أن الدراجة مناسبة له. حاولوا أن تختاروا دراجة خفيفة لا تحتاج من الطفل ضغط قدمين عال لتحريك البدالات.

2- البدء ببطء وبخطوات سهلة مع الطفل

البدء بخطوات سهلة

تتوفر في السوق دراجات لا تحتوي على بدالات، وتصلح للأطفال الصغار، فهي آمنة وتساعدهم على تعلم التوازن واكتساب الثقة بالذات.

بإمكانكم إما شراء الخيار المذكور أعلاه أولاً، أو الاعتماد على الدواليب الداعمة الإضافية وإضافتها مؤقتاً لدراجة الطفل، ولكن يجب الحرص على أن لا يرتاح الطفل كثيراً مع هذه الدواليب الإضافية، وإزالتها من الدراجة بعد وقت معين.

3- تهيئة البيئة المناسبة

تهيئة البيئة المناسبة

ابدأوا بتعليم الطفل ركوب الدراجة في منطقة آمنة نسبياً، مثل كراج المنزل لديكم، أو الساحة المحيطة بالبيت، أو منطقة فيها إسفلت وآمنة للطفل ولدراجته في بيئتكم.

ابدأوا بتعليمه على البدالات أولاً، بجعله يسير قليلاً ثم يستخدمها للتوقف، وجعله يديرها إلى الأمام وإلى الخلف كذلك.

يجب تركه يتدرب كذلك من دون استخدام البدالات بالمشي في الدراجة ومن دون تحريك البدالات وقدميه على الأرض، بينما يجب إمساك دراجته وحمايته من السقوط.

4- الاستعداد والانطلاق

أرشدوه لينظر إلى الأمام

قبل ترك الطفل لينطلق في دراجته للمرة الأولى، لا بد من وضع اليد على مؤخرة عنق الطفل لمساعدته كي يتخذ وضعية قوية وثابتة، ثم مساعدته أثناء استخدامه للبدالات.

أرشدوه لينظر إلى الأمام لا إلى الأرض أثناء ركوبه الدراجة، وامشوا بخط موازية له أثناء قيادته للدراجة، وأنت ممسك المقود، ثم اتركوه. إذا وقع، وفروا له الدعم اللازم وشجعوه ليعيد الكرة من جديد.

5- الاستمرار وحده

تشجيعه ليستمر وحده

حاولوا أن يصبح الطفل قادراً على ركوب الدراجة إلى حد ما، يجب تعليمه على وضعية الاستعداد، والتي تكون فيها إحدى البدالات مرتفعة المستوى ومتجهة أكثر للأمام قليلاً، ثم القيادة بدءاً من تلك الوضعية ومن دون مساعدة.

قد يستغرق الأمر أياماً أو أسابيع أو حتى شهور قبل أن يصبح الطفل ماهراً في ركوب الدراجة وحده، ولكن لا بد من الحرص أثناء فترة التدريب التوقف عنه يوماً على الأقل في حال الشعور أن الطفل لا يستمتع أو أنه يشعر بالضيق، حتى لا يكبت في نفسه وذاكرته مواقف سيئة عن هذه التجربة.