عاداتك الصباحية مع أطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 01:34 مساءً - يختلف الروتين المناسب من أسرة لأخرى ومن شخص لآخر، بل ويختلف مع الوقت باختلاف ظروف وأعباء نفس الأسرة أو الشخص، ولكن لضمان نجاح الروتين والالتزام بتطبيقه مع الأطفال، يجب مراعاة التخطيط الجيد والانتظام والمرونة ويفضل تفادي المفاجآت قدر الإمكان وأن لا يخلو من عنصر المرح وقضاء وقت عائلي حميم، بعض الخطوات، من الخليج 365 وطفلك، قد تساعدك في الوصول إلى هدفك أسرع:

1 - حددي هدفك

خففي من الأعباء المنزلية الصباحية

سواء كان تخفيف الأعباء المنزلية أو قضاء وقت أكبر في ممارسة الأنشطة العائلية، ضعي هدفك دائمًا نصب عينيك وقومي بتوظيف خطوات الروتين لتسهيل تحقيقه.

2 – علمي طفلك شرب الماء منذ الصباح

علمي طفلك شرب الماء

فبسبب الرطوبة ترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من المعتاد، فيحتاج الجسم إلى كمية أكبر من المياه للبقاء بارداً. ويجب تشجيع الأطفال على شرب المياه طوال الوقت، وتزويدهم بالمشروبات المنعشة، كعصير جوز الهند والبطيخ. ويجب ألا يشرب الأطفال ما دون الستة أشهر الماء، لكن يجب إرضاعهم أكثر من المعتاد لتجنب الجفاف.

3 – اكتبي قائمة المهام ولا ترفعي سقف توقعاتك

تجنبي إصابة ابنك بالإحباط

تجهيز قائمة بالمهام المطلوبة بالترتيب والوقت المفترض لإنجازها مع مراعاة فرق القدرات بين أفراد الأسرة وتحديد الوقت والمهام المناسبين لكل منهم، مع ترك هامش وقت للمفاجآت. لذلك حددي المهام التي يمكن لأطفالك القيام بها بمفردهم والمهام التي تحتاج للمساعدة وبالتالي تجنّبي الضغط عليهم وإصابتهم بالإحباط بسبب عدم قدرتهم على الإنجاز، كذلك تجنّبي ما يمكنه إلهائهم أو تعطيلهم.

4 - علمي أطفالك ارتداء ملابس صباحية مناسبة

ارتداء ملابس مناسبة

دعي أطفالك يختارون ملابسهم الصباحية بذكاء، ويجب أن يلبس الأطفال ثياباً فضفاضة وألوانها فاتحة. تمتص أشعة الشمس بشكل أقل، وتساعد الثياب الفضفاضة الجسم على إفراز العرق وإخراج الحرارة. علاوة على ذلك، ينبغي وضع واقٍ من الشمس على بشرة الطفل أثناء النهار.

وبعد انتهاء الأطفال من اللعب، اجعليهم ينعمون بحمام بارد يحافظ على صحتهم وطاقتهم. السباحة الصباحية أيضاً تعدّ من أفضل النشاطات الخارجية المفيدة لأطفالكم خلال موسم الصيف.

5 - لا تنسي عنصر المرح بإضافة عادات جديدة

كوني مرحة

تنظيم الوقت لا يعني وضع جدول مكدس بالمهام لا وقت فيه للعب والمرح، يجب أن يكون الروتين بسيطاً لا يخلو من المرح، يحتل وقت الراحة أو اللعب وكذلك وقت العائلة جزءاً منه. يمكنك ربط المرح بتعليم الطفل عادة جديدة؛ مثلًا: إذا كنت تريدين أن يعتاد طفلك تنظيف غرفته كل صباح، يمكن أن تخصصي لذلك وقتاً بعد تناول الإفطار اليومي. مع الرقص على موسيقى يحبّها.

6 - حددي أوقات اللعب

حددي أوقات اللعب

ضعي روتيناً يومياً لترتيب أنشطة اليوم المختلفة بداية من الاستيقاظ وروتين الصباح وحتى روتين النوم، يجب على الأهل التخطيط للعب الأطفال خارجاً في الصباح الباكر، قبل وصول درجة الحرارة إلى الذروة. لتجنب تعرّض الطفل للشمس ما بين الساعة 11 والثالثة ظهراً، حين تكون الشمس في أوج توهجها، كما يمكن الاستمتاع باللعب والتسلية في الأماكن المغلقة والصالات المكيفة أو المظللة. ويجب عدم ترك الأبناء في السيارة خلال الصيف، عند التسوق الصباحي، ولو لبضع دقائق، لأن السيارات تزداد حرارتها بشدة، وأجسام الأطفال تزداد حرارتها أسرع من أجسام البالغين بثلاث أو خمس مرات، وحتى إنزال النوافذ لا يجنب الضرر.