أطعمة خارقة يمكن أن تساعد في التئام جروحكِ بشكل أسرع 

بيروت - نادين محمد -

تساعد العديد من الأطعمة مثل: الخضروات والفواكه والمصادر الغنية بالبروتين والدهون الصحية، في التئام جروحك.. هذا لأنها تقلل الالتهاب، وتعزز إنتاج خلايا تساعد على التئام الجروح، وتحسن جهاز المناعة.. فيما يلي قائمة بأطعمة عليك تضمينها في نظامك الغذائي؛

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يحتوي الكركم على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، تساعد في التئام الجروح بشكل أسرع.

كما أنه يساعد في تخفيف آلام الجروح.

يمكنك تناوله مع الحليب، أو يمكنك وضعه على الجرح للحصول على نتائج أفضل.

الحليب

الحليب غني بالكالسيوم، ولهذا يمكن أن يسرّع من عملية التئام الجروح.

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المكسرات

يساعد اللوز والجوز وبذور القنب والجوز وبذور عباد الشمس، في التئام الجروح بشكل أسرع. توفر المكسرات والبذور، البروتينات النباتية والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية التي تدعم الشفاء.

كما أنها غنية بالزنك والمنغنيز والمغنيسيوم وفيتامين هـ، وهي تعمل كمضادات للأكسدة وتوفر الحماية ضد التلف الخلوي في الجسم.

مرق الدجاج

«مرق الدجاج غني بالعديد من المعادن مثل: المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.. إلخ، كما أنه غني بالكولاجين، وهو ممتاز لصحة المفاصل ويساعد في التئام الجروح بشكل أسرع، ويقوي جهاز المناعة لدينا.

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التوت

يمتلئ التوت بالعناصر الغذائية والمركبات التي تساعد الجسم على التئام الجروح بشكل أسرع من المعتاد؛ فهو غني بفيتامين ج الذي يساعد في التئام الجروح عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين.

كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات وداعمة للمناعة.

الخضار

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يوفر الخضار مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لشفاء الجسم، كما أنه يحتوي على الكربوهيدرات التي تعطي الطاقة وتمنع العضلات من الانهيار.. فهو غنية بفيتامين «أ» وفيتامين ج والألياف؛ مما يساعد على منع الإمساك، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لمسكنات الألم وتقليل الحركة.

يمكن للمرء أن يشمل الخضار مثل: القرنبيط والجزر والبروكلي والفلفل الحلو والبطاطا والملفوف وبراعم بروكسل، إلى نظامه الغذائي من أجل التئام الجروح بشكل أفضل.

الدهون الصحية

ليست كل الدهون سيئة، الدهون الصحية ضرورية لجسمك؛ لأنها توفر الطاقة وكذلك فيتامين إي الذي يساعد في تقليل ظهور الندبات على جسمك.

تعمل هذه الدهون أيضاً على تقوية جهاز المناعة وتقليل فرص الإصابة بالعدوى.. زيت جوز الهند وزيت الزيتون والبذور والمكسرات والأفوكادو، هي بعض الأمثلة على الدهون الصحية.

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