صحة ورشاقة

روسيا والبحرين تُصنعان لقاح "سبوتنيك في" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن الصندوقين السياديين لروسيا والبحرين وقعا اتفاقا مبدئيا لتصنيع وتوزيع لقاح "سبوتنيك في".

 

وسيتم توزيع اللقاح المضاد لفيروس المستجد "كوفيد-19" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ولم يقدم الصندوق معلومات بخصوص قدرة منشأة التصنيع المخطط لها بموجب الاتفاق الذي يضم كذلك بينوفارم جروب، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار الروسية سيستيما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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