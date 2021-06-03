روسيا والبحرين تُصنعان لقاح "سبوتنيك في" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن الصندوقين السياديين لروسيا والبحرين وقعا اتفاقا مبدئيا لتصنيع وتوزيع لقاح "سبوتنيك في".



وسيتم توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم يقدم الصندوق معلومات بخصوص قدرة منشأة التصنيع المخطط لها بموجب الاتفاق الذي يضم كذلك بينوفارم جروب، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار الروسية سيستيما.