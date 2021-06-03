صحة ورشاقة

سوريا تتسلم أول شحنة من "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

تسلمت سوريا، أول شحنة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

 وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، إن الرئيس السوري بشار الأسد جرى تطعيمه باللقاح الروسي المضاد لـ"كوفيد-19".

 

ولم يحدد السفير رياض حداد حجم الشحنة، لكنه قال إن التطعيم بدأ باللقاح لعموم الناس بعد أن تلقى الأطباء وكبار القادة الجرعات الأولى منه.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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