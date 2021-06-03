تسليم عقود مشروعات طلابية وتميز واعتماد دولي لعمداء 5 كليات في جامعة الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم عمداء 5 كليات في جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، عقود 6 مشروعات طلابية وتميز واعتماد دولى، بتمويل بلغ 6.5 مليون جنيه.

وتم تسليم العقود لعمداء كليات الصيدلة والزراعة والطب البيطرى والتربية النوعية والتمريض بجامعة الإسكندرية، والتى تم قبولها من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالقاهرة.

وبحسب بيان رسمي من الجامعة، حصلت كلية الصيدلة على مشروع تميز مؤسسات التعليم العالي بعنوان «مشروع إنشاء وحدة مستخلصات نباتات طبية لإنتاج منتجات عشبية معايرة للإنسان» بتمويل قدره 2،5 مليون جنيه، وحصلت كلية التمريض على مشروع «دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي للاعتماد الدولى» بتمويل قدره 3,8 مليون جنيه، وحصلت كلية الزراعة على مشروعان ابتكاريان للطلاب هما «مشروع تصميم وتنفيذ وحدة ذاتية الحركة لصيانة المسطحات الخضراء»، ومشروع «تطوير منظومة رى ذكية لتقييم ومتابعة جودة المسطح الأخضر وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية» بتمويل قدره 150 ألف جنيه، وحصلت كلية الطب البيطرى على مشروع ابتكاري للطلاب بعنوان «تنمية مهارات الطلاب في استخدام الطب التجديدى وهندسة الأنسجة في علاج بعض إصابات العظام في الحقل البيطرى»، بتمويل قدره 75 ألف جنيه، وحصلت كلية التربية النوعية على مشروع ابتكاري للطلاب بعنوان «استحداث لوحات تصويرية ومنتجات ذات قدرة شفائية مستلهمة من زهور الباخ» بتمويل قدره 75 ألف جنيه.

حضر تسليم العقود عمداء الكليات، الدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد البهي عميد كلية الزراعة، والدكتور سامى خليل عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة نفرتيتى حسن عميد كلية التمريـض، والدكتورة منال موسى عميد كلية التربية النوعية، والدكتور كمال متولى المشرف على إدارة توكيد الجـودة، والدكتورة رشا الشنيطى مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة .

بتمويل 6.5 مليون جنيه .. تسليم عقود مشروعات طلابية وتميز واعتماد دولي لعمداء 5 كليات فى جامعة الاسكندرية (صور) - صورة أرشيفية

بتمويل 6.5 مليون جنيه .. تسليم عقود مشروعات طلابية وتميز واعتماد دولي لعمداء 5 كليات فى جامعة الاسكندرية (صور) - صورة أرشيفية

بتمويل 6.5 مليون جنيه .. تسليم عقود مشروعات طلابية وتميز واعتماد دولي لعمداء 5 كليات فى جامعة الاسكندرية (صور) - صورة أرشيفية