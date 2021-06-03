شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الأناناس لدعم المناعة وعلاج الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأناناس من الفواكه اللذيذة وتشمل فوائده الصحية تسهيل الهضم وتقوية المناعة والمساعدة فى إنقاص الوزن، وتأتى العديد من فوائد الأناناس من البروميلين، وهو إنزيم يعمل كمضاد للالتهابات، الأناناس منخفض أيضًا فى السعرات الحرارية ويحتوى على فيتامين C والمنجنيز ومضادات الأكسدة.

ووفقا لتقرير لموقع insider فى العصور القديمة، كانت هذه الفاكهة الاستوائية تستخدم فى ثقافات مختلفة للأغراض الطبية فى المقام الأول، كمستخلص يطبق على الجروح لتقليل الالتهاب.

الفوائد الصحية للأناناس

الأناناس غنى بالفيتامينات، ويلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في التئام الجروح، وإنتاج البروتينات، وامتصاص الحديد وفي الوقت نفسه، ويعتبر المنجنيز معدنًا أساسيًا لوظيفة المخ والأعصاب، وامتصاص الكالسيوم، وتنظيم نسبة السكر في الدم.

كما أن كوبًا واحدًا من الأناناس يحتوى على 8.3 ملليجرام من حمض التريبتوفان الأميني وهذا الحمض الأميني الخاص هو مقدمة للناقل العصبى السيروتونين الذى يعزز الشعور بالرضا والمزاج.

يسهل الأناناس عملية الهضم، فقد يساعد البروميلين الموجود في الأناناس على الهضم لأن الإنزيم يكسر البروتينات، كما أنه يقلل من الالتهاب في الجهاز الهضمى لمن يعانون من مرض التهاب الأمعاء.

يساعد فى إنقاص الوزن.. بفضل محتوى الألياف في الأناناس، قد يجعلك أيضًا ممتلئًا لفترة أطول، وبالتالي يساعد في فقدان الوزن.

غنى بمضادات الأكسدة.. مضادات الأكسدة هي مواد تحمي خلاياك من الجذور الحرة وهي مركبات كيميائية قد تلعب دورًا في الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

الأناناس غنى بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة مثل.. فيتامين سى، المنجنيز، بروميلين، أحماض الفينول، الفلافونويد.

يعزز المناعة.. قد يساعد محتوى فيتامين سي في الأناناس أيضًا في تعزيز جهاز المناعة لديك

يهدئ السعال.. قد يساعد البروميلين الموجود في الأناناس في تقليل السعال، وعلى الرغم من أن الأناناس لن يكون علاجًا واحدًا لسعالك ، إلا أنه قد يساعد في علاج بعض الالتهابات بالإضافة إلى ذلك ، فإن الترطيب الذي يوفره قد يكون جيدًا في حالة التهاب الحلق.

يقوي العظام.. محتوى الأناناس العالي من فيتامين سي مهم أيضًا لصحة العظام.