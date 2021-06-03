هل من رابط بين “ارتعاش” العين والإصابة بالسرطان؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 11:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في حديثه للقناة الخامسة الروسية، ربط طبيب الأعصاب ألكسندر إفدوكيموف، بين التشنجات اللاإرادية والإصابة بالسرطان.

ووفقا له، فإن أحد الأسباب المحتملة للارتعاش اللاإرادي للجفن العلوي أو السفلي هو مشاكل الجهاز العصبي المركزي والمحيطي.

قال إفدوكيموف: “يمكن أن يكون الارتعاش ناتج عن ضرر في العصب الوجهي أو التهاب الدماغ أو التهاب السحايا أو سرطان المخ أو أسباب خطيرة أخرى”.

وأكد أنه في مثل هذه الظروف، يتميز التشنج العصبي بمدته، وحذر الطبيب: “يمكن أن تستمر شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر. إذا استمرت التشنجات اللاإرادية لديك لأكثر من شهرين، فيجب رؤية طبيب أعصاب لإجراء الفحوصات، وإذا لزم الأمر، وصف العلاج”.

أوضح إفدوكيموف أن ارتعاش العين غالبًا ما يبدأ بسبب الإرهاق والإجهاد، وكذلك بسبب الحمل الكبير على العمود الفقري العنقي. في مثل هذه الحالات، يُنصح بالتوجه إلى طبيب تقويم أو معالج تدليك، وذلك بحسب “سبوتنيك”.