ما هي أسباب مشي الأطفال أثناء النوم؟

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

قالت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم إن المشي أثناء النوم يعد من الأعراض الشائعة لدى الأطفال.



وأوضحت أنه قد يرجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط مثل التوتر النفسي الناجم عن مشاكل في المدرسة أو الأسرة مثلا، ومنها ما هو خطير مثل خلل مؤقت في المخ.

وأضافت الجمعية أن الطفل يكون في حالة مختلطة من اليقظة والنوم، مشيرة إلى أنه نادرا ما يتذكر الطفل الأحداث، التي جرت خلال المشي أثناء النوم.

وشددت الجمعية على ضرورة اتخاذ بعض التدابير المهمة لحماية الطفل مثل تأمين الأبواب والنوافذ جيدا مع إمكانية وضع سجادة مزودة بإنذار أمام سرير الطفل من أجل تنبيه الوالدين في حال استيقاظ الطفل ليلا، وذلك لحماية الطفل من إيذاء نفسه أو غيره.

وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الظاهرة.