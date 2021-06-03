صحة ورشاقة

بريطانيا تطلب جرعات إضافية من لقاح أسترازينيكا ضد هذه السلالة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بلاده تجري محادثات مع أكسفورد وأسترازينيكا للحصول على جرعات إضافية من لقاحهما المعدل ضد

 

وتم تعديل اللقاح ليستهدف بطريقة أفضل سلالة (بيتا) من التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

 

وقال هانكوك في خطاب بجامعة أكسفورد: "بدأنا مفاوضات تجارية مع أسترازينيكا للحصول على لقاح للوقاية من إحدى السلالات.. إمدادات مستقبلية من لقاح أكسفورد أسترازينيكا الذي تم تعديله لمواجهة سلالة بي.351.1 التي اكتُشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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