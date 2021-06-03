بريطانيا تطلب جرعات إضافية من لقاح أسترازينيكا ضد هذه السلالة

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بلاده تجري محادثات مع أكسفورد وأسترازينيكا للحصول على جرعات إضافية من لقاحهما المعدل ضد كورونا



وتم تعديل اللقاح ليستهدف بطريقة أفضل سلالة (بيتا) من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وقال هانكوك في خطاب بجامعة أكسفورد: "بدأنا مفاوضات تجارية مع أسترازينيكا للحصول على لقاح للوقاية من إحدى السلالات.. إمدادات مستقبلية من لقاح أكسفورد أسترازينيكا الذي تم تعديله لمواجهة سلالة بي.351.1 التي اكتُشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا".