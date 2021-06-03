شكرا لقرائتكم خاص أزالوا عينه وفكه وحياته مهددة.. مصرية تروي كيف تسلل الفطر لجسد زوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت سيدة مصرية تفاصيل تسلل الفطر لجسد زوجها بعد تعافيه من فيروس كورونا وتسببه في إجراء جراحة لإزالة عينه وفكه.

وتروي السيدة جيهان ربيع تفاصيل إصابة زوجها أحمد شحاتة، البالغ من العمر 50 عاما، بالفطر لـ"العربية.نت"، وتقول إن زوجها كان يعاني من مرض كورونا وتعافى من الفيروس بعد فترة علاج قضاها في المستشفى وعقب عودته للمنزل بأيام بدأت تظهر عليه أعراض أخرى مثل التهابات بالعين والحلق والأنف، مضيفة أن الأطباء اعتقدوا أن هذه الأعراض من تداعيات كورونا.

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المريض

وذكرت أنه ومع مرور الوقت بدأت الأعراض تزداد وأصبحت الحالة أكثر سوءًا، حيث لاحظت أن عين زوجها تغلق ثم أُغلقت تماما ولم يعد يقوى على الإبصار أو تناول الطعام، مضيفة أن زوجها مريض بالقلب والسكر والضغط ومناعته ضعيفة جدا، ما أدى لتفاقم حالته التي كانوا يعتقدون حتى وقت متأخر أنه لم يتعاف بشكل نهائي من كورونا.

وكشفت أن الحالة ظهرت عليها أعراض أخرى منها تورم الوجه مع نزيف مستمر، وبدأت العين الأخرى تظهر عليها نفس أعراض العين الأولى، ووقتها تأكد الأطباء من إصابته بالفطر الأسود، وطلبوا جراحة عاجلة لإزالة العين الأولى والفك وهو ما حدث، مضيفة أن زوجها يرقد حاليا في العناية المركزة وحالته غير مستقرة.

وأشارت إلى أنه تم أخذ عينة من الأجزاء التي تمت إزالتها لتحليلها وبيان نوع الفطر بها.

وكان الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق شمال مصر قد ذكر لـ"العربية.نت" أن مستشفيات الجامعة استقبلت 7 حالات مصابة بالفطر الأسود، يجري علاجهم حالياً، منهم 3 حالات مستقرة، و4 حالات ستخضع لجراحات إزالة أجزاء مصابة بالفطر، موضحاً أن سبب الإصابة يرجع لضعف الجهاز المناعي.

وقررت السلطات المصرية تجهيز غرف عزل ووضع برتوكول علاجي للمصابين بالفطر لمواجهة المرض الجديد.