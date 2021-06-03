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القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن بأمان من الأشياء التى يسعى إليها كثير من الناس، ويمكنك إنقاص الوزن من خلال تناول كمية أقل مما يحرقه جسمك من سعرات حرارية، وإذا كنت تريد تسريع عملية إنقاص الوزن، فكن على دراية بالأطعمة التى تتناولها، وملاحظة مصدر السعرات الحرارية الإضافية خطوة أخرى لاتخاذ خيارات أفضل على المدى القصير والطويل، وفى هذا التقرير 7 طرق تساعد فى إنقاص الوزن بسرعة وأمان، وفقاً لموقع goodhousekeeping.

7 طرق تساعد فى إنقاص الوزن بسرعة وأمان1. تناول المزيد من الخضار

إذا كنت تفكر فى صنع أى وجبة يجب أن تضيف إليها الخضار (على الأقل 50% من أى شىء تتناوله)، للحصول على صحة أفضل ولإنقاص الوزن والشعور بالشبع والامتلاء.

2. وجبة فطور أفضل

جميع الوجبات مهمة، لكن وجبة الإفطار هى ما تساعدك على بدء يومك على المسار الصحيح، وأفضل وجبات الإفطار هى التى ستشبعك بالشبع وتجنب الرغبة الشديدة فى تناول الطعام فى وقت لاحق من اليوم.

احرص على تناول ما بين 400 و500 سعر حرارى فى وجبتك الصباحية، وتأكد من تضمين مصدر للبروتين الخالى من الدهون بالإضافة إلى الدهون (مثل البيض والزبادى والمكسرات) والألياف (الخضار والفاكهة)، أو 100% حبوب كاملة).

إن بدء يومك بمزيج من العناصر الغذائية التي تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم سيساعدك على إنقاص الوزن.

3. اشرب شاى وقهوة

الكافيين مدر طبيعي للبول ويمكن أن يقلل الانتفاخ، ومصدر ممتاز لمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف يمكنك تناول ما يصل إلى 400 مجم من القهوة يومياَ، وفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين.

يعتبر الشاى أيضًا مدرًا طبيعيًا للبول، ويمكن أن تساعد أنواع الشاي العشبي مثل الهندباء أو جذور الشمر أيضًا فى خفض الوزن.

ووجدت دراسة جديدة أن شاربي الشاي الأخضر يحرقون نحو 70 سعرًا حراريًا إضافيًا في فترة 24 ساعة.

4. ابتعد عن المشروبات السكرية

راقب تناولك للعصير والصودا والقهوة والشاي المحلى، إذا كنت تستهلك كل من هذه المشروبات خلال النهار، فستحصل على 800 سعرة حرارية إضافية على الأقل بحلول الليل - وستظل تشعر بالجوع.

5. ممارسة الرياضة بمجموعة من الأوزان 5 كيلو

تعمل تمارين القوة على بناء الأنسجة العضلية الخالية من الدهون، والتى تحرق المزيد من السعرات الحرارية - فى العمل أو أثناء الراحة - على مدار 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع.

فكلما كانت عضلاتك أكثر رشاقة ، زادت سرعة انقاص الوزن.

جرب بعض تمارين الضغط أو القليل من القرفصاء واستخدم أوزانك لأداء تمرينات بسيطة للعضلات في منزلك أو مكتبك. امزج بعض حركات البطن والذراع والظهر والساق الجديدة إذا أردت.

6. تناول الأطعمة الغنية بالتوابل

يمكن أن يساعدك على تقليل السعرات الحرارية لأن الكابسيسين، وهو مركب موجود في فلفل الهالبينو والفلفل الحار، قد يزيد (بشكل طفيف) من إفراز الجسم لهرمونات مثل الأدرينالين، والتى يمكن أن تسرع من قدرتك على حرق السعرات الحرارية.

علاوة على ذلك، قد يساعدك تناول الفلفل الحار على تناول الطعام بشكل أبطأ وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

7. النوم مبكرا

هناك الكثير من الأبحاث التي توضح أن الحصول على أقل من كمية النوم - نحو سبع ساعات - كل ليلة يمكن أن يبطئ عملية الأيض، وعندما تكون مستيقظًا لفترة أطول فمن الطبيعي أن تتناول وجبة خفيفة في منتصف الليل.