شكرا لقرائتكم خبر عن احذر نقص فيتامين د يعرضك للخطر.. يصيبك بالسكر وهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب فيتامين د دورا مهما فى صحة الجسم، والذى يمكننا الحصول عليه من أشعة الشمس، حيث يعد عنصرا مهما فى عملية التمثيل الغذائى والحفاظ على مستويات الكالسيوم فى الدم عن طريق زيادة امتصاص الطعام، بجانب قدرته على تحديد معدل نمو العظام والأسنان.

كما يسهم فيتامين د فى امتصاص المغنيسيوم والكالسيوم لتوزيعهما على جميع أجزاء الجسم التى تحتاجها، لذا فإن نقص فيتامين د أو تناول جرعة زائدة منه قد يؤثر على الجسم، بل يشكل خطرا عليه فى بعض الأحيان.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فهناك بعض المخاطر التى يمكن أن تحدث إذا عانى الجسم من نقص فيتامين (د):1. ضعف وظيفة القلب

تضعف عضلات القلب عند نقص فيتامين (د)، الذى يؤدى إلى تدفق الدم فى الجسم، لذا يسهم هذا النقص فى ارتفاع ضغط الدم، كما كشفت النتائج أيضًا أن نقص فيتامين (د) يمكن أن يزيد خطر الإصابة من مرض الشريان التاجي بنحو 32%، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

2. هشاشة العظام

وظيفة فيتامين د تكمن في قدرته على الحفاظ على قوة العظام والأسنان، لذا فإذا كان شخص ما يعاني من نقص فيتامين (د) فسوف يجعل العظام تضعف بشكل متزايد لدرجة التعرض لخطر فقدان العظام وتلفها المبكر.

3. آلام فى العضلات

العضلات هى أحد مكونات الجسم التى تساعد الجسم على أداء الأنشطة اليومية، فإن نقص فيتامين د يجعل الشخص يعانى من التعب وآلام العضلات أثناء القيام بشيء ما، كما تقلل قدرة العضلات من أسباب نقص فيتامين د.

4. التهاب المفاصل الروماتويدي

الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل، لأن انخفاضه يسبب الاستجابة الالتهابية، ما يجعل مفصلات الجسم أكثر عرضة للمرض ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

5. الشعور بالنعاس باستمرار

أظهرت مجلة طب النوم السريرى أن الشخص المصاب بنقص فيتامين د يشعر بالنعاس بسهولة عند ممارسة الأنشطة اليومية أكثر من الشخص الذي يشبع بفيتامين د .

6. مرض السكرى

يسهم فيتامين د فى تحسين هرمون الأنسولين ويجعله أكثر حساسية للجلوكوز بحيث يمكن التحكم فى مستويات السكر فى الدم، حيث إن تعرضه للنقص يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكرى.