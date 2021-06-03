سبب الأمراض المرتبطة بتناول اللحوم الحمراء

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

اكتشف فريق من الباحثين بقيادة الدكتور كارستن زنغلر في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، دراسة كيفية تأثر النبيت الجرثومي المعوي بنظام الغذاء الغني بحمض (Neu5Gc) الموجود في اللحوم الحمراء. وحدد الباحثون الأنزيم في النبيت الجرثومي المعوي الذي يطلق الكربوهيدرات المسبب للالتهابات. وقام الفريق، وفقاً لموقع «نيه» بدراسة على فئران معدلة جينياً بحيث يكون مصدر الحمض الوحيد عبر الطعام، كما البشر. وحين عاينوا نماذج البراز وجدوا فروقات شاسعة في البكتيريا مقارنة مع غير المعدلة جينياً. وكشف ذلك بأن عدم القدرة على إنتاج حمض (Neu5Gc) يؤثر بشكل هائل في النبيت الجرثومي المعوي للفئران|، وفقا للبيان.



وتبين أن الفئران التي تناولت نظاماً غذائياً غنياً بحمض (Neu5Gc) الموجود في اللحوم الحمراء كان لديها أنواع أقل من البكتيريا في النبيت الجرثومي المعوي مقارنةً بتلك التي التزمت بنظام قائم على الصويا. غير أنه ظهر عدد من أنواع متعددة من البكتيريا الأخرى، بما في ذلك العصوانية المعروفة بفعاليتها في استخدام حمض السياليك. ويمكن لمنع الكربوهيدرات المسبب للالتهابات من دخول أنسجة الجسم أن يقلص مبدئياً من الأمراض المرتبطة بتناول اللحوم الحمراء.