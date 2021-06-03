شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة لتعزيز مناعة الأطفال فى زمن الكورونا.. منها البيض والفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الطفل إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية لنموه البدنى والعقلى، ويمكن أن يؤدى نقص هذه العناصر الغذائية إلى العديد من الأمراض لدى الأطفال على المدى القصير والطويل، لذلك من المهم الانتباه إلى المدخول الغذائى لطفلك أكثر من أى وقت مضى، حيث أدى وباء كورونا المستمر إلى انخفاض النشاط البدنى وبسبب روتينهم الخامل يتعرض الأطفال لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة فى وقت لاحق من حياتهم مثل السمنة وغيرها.

وهناك مجموعة من الأطعمة مفيدة للأطفال لتعزيز مناعتهم، خاصة فى وقت الكورونا، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

- فيما يلى.. 6 أطعمة مفيدة لتعزيز المناعة لدى الأطفال: 1- الحبوب الكاملة

من الجيد استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة لأنها مليئة بالألياف والحديد والمغذيات والمعادن ومضادات الأكسدة، حيث تساعد الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة أيضًا على الهضم والتمثيل الغذائى والحفاظ على صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالسكرى من النوع 2 والسرطان، وتشمل الشعير والأرز البني والشوفان والفشار وغيرها.

2- البيض

مصدر غنى بالبروتين، خاصة صفار البيض مفيد بشكل خاص للأطفال لأنه ملىء بالكولين الذى يساعد فى تنمية الذاكرة.

3- زبدة الفول السودانى

تعتبر زبدة الفول السودانى غذاء جيدا جدًا للأطفال بشرط تناوله باعتدال، حيث يمكن إضافتها للعديد من الأطعمة، مثل التفاح والكرفس والبسكويت والخبز، ورغم أن زبدة الفول السوداني غنية بالدهون لكنها دهون أحادية غير مشبعة تعتبر جيدة لصحة القلب، كما تعتبر عنصر غذائي أساسي للأطفال في مرحلة النمو.

4- الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية لأنها تحتوى على البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف، بالإضافة إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن، حيث إنها غذاء ممتاز للدماغ لأنها تحافظ على مستويات طاقة وتركيز الطفل.



الخضروات الملونة

5- الفواكه والخضروات الملونة

الفواكه والخضروات الملونة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، حيث تعزز هذه العناصر الغذائية الصحة وتحمي أيضًا من الأمراض على المدى القصير والطويل، إنها جيدة لتقوية جهاز المناعة لدى الطفل ومساعدته على محاربة الأمراض.

6- الحليب ومنتجات الألبان

منتجات الألبان مليئة بالبروتينات وفيتامينات "ب" الضرورية لنمو أنسجة المخ والناقلات العصبية والإنزيمات، حيث يوفر الحليب كمية كبيرة من البروتينات والكربوهيدرات وهما المصدر المفضل للطاقة في الدماغ.