تعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام مقياس التنفس لعمل تمارين الرئة

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القاهرة - سامية سيد - يهاجم فيروس كورونا الجهاز التنفسي العلوي، ما يؤدي إلى إتلاف الأنسجة ويجعل التنفس صعبًا، لهذا السبب لتقليل الضرر وتقوية الرئتة، من الضروري إجراء بعض تمارين الرئة، يمكن أن تزيد تمارين التنفس من سعة الرئة وتساعدك على التنفس بشكل أفضل، ويعد استخدام مقياس التنفس أحد أسهل الطرق للعمل على أعضاء الجهاز التنفسي، وفي هذا التقرير نتعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام مقياس التنفس لعمل تمارين الرئة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو مقياس التنفس؟

يمكن استخدام مقياس التنفس للتنفس، امسك مقياس التنفس بشكل مستقيم للتنفس والزفير، اقلبه رأسًا على عقب.

الخطوة 1: اجلس بشكل مريح على كرسي أو على حافة سريرك.

الخطوة 2: امسك مقياس التنفس الخاص بك بشكل مستقيم عند مستوى العين.

الخطوة 3: ضع الفوهة في فمك وأغلق شفتيك بإحكام حوله.

الخطوة 4: تنفس ببطء من فمك قدر الإمكان لرفع الكرات. حاول أن تأخذ الكرات لأعلى ما تستطيع. افعل هذا 5 مرات.

الخطوة 5: الآن اقلب مقياس التنفس رأسًا على عقب وازفر في الفوهة لرفع الكرات مرة أخرى.

حاول أن تصل المكبس إلى نفس المستوى مع كل نفس، خذ قسطًا من الراحة بعد 10 أنفاس لتجنب ضيق التنفس.

إذا شعرت بالدوار أثناء استخدام مقياس التنفس، فتوقف عن التمرين واسترح.

لا تقم بأكثر من 10-12 تكرارًا لأنه قد يؤدى إلى ضيق التنفس، وفيما يلى بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص أثناء استخدام مقياس التنفس.

عدم الاسترخاء قبل استخدام مقياس التنفس

حاول الاسترخاء وتثبيت تنفسك قبل استخدام مقياس التنفس، إذا كنت تشعر بالفعل بعدم الارتياح أو تنفث، فإن استخدام مقياس التنفس يمكن أن يجعل حالتك أسوأ، أيضًا ، لن تتمكن من أداء التمرين بشكل صحيح.

حبس الأنفاس

لجني أقصى استفادة من مقياس التنفس، قم بالشهيق والزفير بكامل طاقتك، إغلاق الحبال الصوتية وحبس النفس أثناء استخدام مقياس التنفس يمكن أن يعطيك نتائج غير صحيحة ولن تستفيد من جلسة التمرين، فقط استرخي وادفع الحد الأقصى بقدر ما تستطيع.

عدم الجلوس بشكل صحيح

يعد الجلوس منتصبًا مع استقامة الظهر أمر مهم أثناء استخدام مقياس التنفس، تتكون الرئتان من أنسجة ناعمة وحساسة، عندما تجلس بشكل غير صحيح، تجد رئتيك صعوبة في التنفس لسعتها، لذلك تحتاج إلى إبقاء كتفيك مستقيمين وعمودك الفقري منتصباً.