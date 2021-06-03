علامات انخفاض مستوى الأكسجين لدى مرضى كورونا

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القاهرة - سامية سيد - فيروس كورونا مرض تنفسي في الأساس، وهذا هو السبب فى أنه يعطل الوظائف الصحية للجهاز التنفسى وقد يتسبب فى انخفاض مستويات الأكسجين فى الدم، وعندما تستنفد مستويات الأكسجين في الجسم بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لا تتلقى خلايا الجسم ما يكفي من الأكسجين لأداء وظائف الجسم الطبيعية، ومع استمرار انخفاض مستويات الأكسجين ينتقل الضرر إلى أجزاء وأعضاء الجسم المختلفة، وهذا يعني أنه قد يصبح قاتلاً إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، وفي هذا التقرير نتعرف على علامات تدل على انخفاض مستوى الأكسجين لدى مرضى كورونا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

علامات تدل على انخفاض مستوى الأكسجين لدى مرضى كوروناضيق في التنفس

قد يترافق نقص الأكسجين أو انخفاض مستويات الأكسجين مع أعراض مثل ضيق التنفس، بينما يحرم جسم المريض من مستويات كافية من الأكسجين، ويصبح من الصعب على الفرد أن يعمل بشكل طبيعى وقد يحتاج هذا إلى عناية طبية فورية.

آلام الصدر واحتقان الجهاز التنفسى

قد يؤدى انخفاض مستويات الأكسجين فى الجسم أيضًا إلى ظهور علامات ألم الصدر واحتقانه، والتى لا ينبغى الاستخفاف بها.

الارتباك وعدم القدرة على التركيز

بينما تضمن مستويات الأكسجين فى الجسم الوظيفة الطبيعية للجسم، فإن مستويات الأكسجين المستنفدة قد تؤدى إلى ضعف التفكير وعدم القدرة على التركيز، لذلك يمكن أن يكون الارتباك والصداع علامة حاسمة.

شفاه زرقاء

قد يكون تغير لون الشفاه وتحولها للزرقة مؤشرًا على انخفاض مستويات الأكسجين فى الجسم، وقد يصاب الأشخاص الذين يفتقرون إلى الأكسجين الكافى أو لديهم مستويات عالية من الهيموجلوبين غير المؤكسج داخل الأوعية السطحية للجلد بالشفاه المزرقة.

حرقة الأنف

بالنظر إلى أن مستويات الأكسجين المنخفضة فى الجسم تجعلنا نلهث للتنفس، لا ينبغى تجاهل حرقة الأنف كعلامة عندما تنفتح فتحات الممر الأنفي أثناء التنفس، فقد يشير ذلك إلى أن الشخص يعانى من انخفاض مستويات الأكسجين فى الجسم ويجد صعوبة فى التنفس بشكل صحيح.