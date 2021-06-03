شكرا لقرائتكم خبر عن الشيكولاتة الداكنة دليلك لتعزيز مناعتك والحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى الشيكولاتة الداكنة على فوائد صحية عديدة، لأنها غنية بالعديد من الفيتامينات اللازمة لتعزيز صحة الجسم والحفاظ عليه من مختلف الأمراض، ما يجعلها سببا فى الحفاظ على المناعة، بجانب دورها فى إنقاص الوزن، لأنها غنية بالمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس.





وطبقا لتقرير نشر في موقع Dr healthe benefits، فهناك العديد من الفوائد التى تمنحها الشيكولاتة الداكنة لجسمك:1. تحسين مناعة الجسم

تحتوى الشيكولاتة الداكنة على جوهر غنى بفيتامين C و Eالذى يعمل بشكل جيد للغاية فى الحفاظ على جهاز المناعة، والذى يعمل على تقوية جهاز المناعة لديك بالإضافة إلى نمط حياتك الصحى وممارسة التمارين الروتينية.

2. تحسين عملية الأيض

تحتوى الشيكولاتة على المغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس، ما يسهم في تحسين التمثيل الغذائي.

3. تدفق مجرى الدم

تساعد الشيكولاتة فى تدفق الدم السلس وهو أحد المفاتيح الرئيسية لعملية التمثيل الغذائي، الذي يجلب الأكسجين.

4. الحفاظ على صحة القلب

تحتوى الشيكولاتة الداكنة أيضًا على المغنيسيوم لدعم مهمة القلب لضخ الدم وتعظيم وظيفة الأوعية الدموية، وبالتالي تحمى من السكتة الدماغية.

5. تجنب فقر الدم وخفض ضغط الدم

أحد العناصر الأساسية الموجودة في الشيكولاتة الداكنة هو الحديد والذى يساعد فى الوقاية من فقر الدم أو انخفاض ضغط الدم.

6. الوقاية مرض السكرى

مرض السكرى هو مرض يحدث بسبب الحجم المفرط للسكر أو الجلوكوز فى الدم، فإن تناول الشيكولاتة الداكنة سيمكن أيضًا من الإنتاج التلقائي للأنسولين بشكل طبيعي.

7. حماية الجلد

لأنه غني بمضادات الأكسدة، فالاستهلاك الروتيني للشيكولاتة الداكنة يعطي حماية إضافية للبشرة خاصة من الأشعة فوق البنفسجية، حيث تعمل مضادات الأكسدة أيضًا على جعل تدفق الدم سلسًا إلى الجلد حتى تتغذى بشرتك من الداخل والخارج.

8. الوقاية من السرطان

الشيكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تكون مفيدة جدًا في منع تلف أكسدة الخلايا، ويمنع أي مرض بما في ذلك السرطان.

9. تحسين البشرة

تعمل على مكافحة الشيخوخة لقدرتها على التدفق الدم السلس إلى جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الجلد.

10. إنقاص الوزن

الشيكولاته الداكنة غنية بالألياف وتمنحك الشعور بالامتلاء وبالتالي تساعدك في إنقاص وزنك.