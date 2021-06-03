شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين رياضية سهلة لإنقاص وزنك.. ركوب الدراجات والسباحة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة التمارين الرياضية عالية الكثافة من أفضل الأشياء التى تساعد فى حرق المزيد من السعرات الحرارية فى وقت أقصر، لكن يجد البعض صعوبة فة أداء هذه التمارين، وتمثل تحدياً للجسم، لذا فى هذا التقرير نتعرف على بدائل لتمارين رياضية أخرى تساعد فى إنقاص وزنك بدلاً من التمارين عالية الكثافة والشدة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

تمارين رياضية سهلة لإنقاص وزنك بدلاً من التمارين عالية الكثافةركوب الدراجات

يعد ركوب الدراجات بديلاً رائعًا للعديد من التمارين عالية التأثير، فهو يقوم بتمرين جسمك دون إجهاد المفاصل، يمكنك ممارسة هذا التمرين باستخدام جهاز الدراجة في المنزل أو بركوب دراجة في الشارع.

السباحة

تعتبر السباحة والجرى فى الماء من الرياضات الرائعة التى يجب تجربتها إذا كنت ترغب في تبديل التمارين عالية التأثير، كما أنها طرق رائعة لتعزيز القدرة على التحمل وصحة القلب والأوعية الدموية.

المشى

يمكن أن يكون المشى والجرى طريقتين بسيطتين لتحقيق أقصى استفادة من التمرين، لذا كن متسقًا مع لياقتك، وقم بتسجيل الوقت في مسافات طويلة للحصول على أكبر قدر من الفوائد.

تمارين الأيروبكس

تقدم تمارين الأيروبيكس فوائد عالية الكثافة للتمرين منخفض التأثير، كما أنها طريقة رائعة لتحسين عمل العضلات وبناء القدرة على التحمل وتقليل الإصابات.

جهاز التمرين بيضاوي الشكل Elliptical trainer

تعمل أجهزة التمارين الرياضية بشكل مشابه جدًا للجرى وتقدم نتائج رائعة، كما أنها تقوى عضلاتك دون الإضرار بمفاصلك.

التدريب المتقاطع

هو تدريب رياضي في رياضات أخرى غير الرياضة المعتادة للرياضيين، ويمكن أن يؤدي الانخراط في التدريب المتقاطع إلى تحسين الأداء وتحسين اللياقة البدنية من خلال مزج التدريبات، فإنه يعزز التنسيق ويقلل من مخاطر الإصابة.