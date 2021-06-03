شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد تناول زيت السمك فى مكافحة الالتهاب وتحسين الصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيت السمك هو زيت طبيعى موجود فى الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والسردين، لكن يمكنك أيضًا تناوله كمكمل غذائى، تأتى فوائد زيت السمك أساسًا من قدرته على تقليل الالتهابات فى جسمك، وهذا يجعلها مثالية لتعزيز صحة القلب، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية موجودة مسبقًا، قد يساعد زيت السمك أيضًا فى محاربة الاكتئاب لأنه يمكن أن يزيد من مستويات السيروتونين.

ووفقا لتقرير لموقع insider تأتى غالبية الفوائد الصحية لزيت السمك من أحماض أوميجا 3 الدهنية التى يحتوى عليها، والتى تساعد فى دعم القلب والدماغ والعافية العامة.

الفوائد الصحية لاستهلاك زيت السمك بانتظاميساعد على محاربة الالتهابات

الأسماك هي أحد أفضل مزودي أحماض أوميجا 3 الدهنية وهي فئة من الدهون قد تفتقر إليها في نظامك الغذائي، والتي تساعد في محاربة الالتهاب المزمن، خاصة أن الالتهاب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والتهاب المفاصل وأمراض القلب.

يدعم صحة القلب

قد يساعد تناول زيت السمك فى تعزيز صحة القلب خاصة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل فى القلب، ووجدت دراسة بحثية أن تناول مكملات زيت السمك يمكن أن يساعد فى منع النوبات القلبية لدى الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجى، ووجد الباحثون أيضًا أن تناول زيت السمك بانتظام يقلل من خطر دخول المستشفى للأشخاص المصابين بفشل القلب.

وللحصول على فوائد صحية للقلب توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول وجبتين من الأسماك الدهنية مثل السلمون في الأسبوع.

يحسن وظائف المخ

يستخدم دماغك دهون أوميجا 3 في زيت السمك، من بين العناصر الغذائية الأخرى، لبناء خلايا الدماغ، وهو أمر مهم بشكل خاص مع تقدمك في العمر.

يساعد فى تحسين الصحة العقلية

تم ربط الاكتئاب بمستويات أعلى من الالتهاب، وبالتالى فإن خصائص زيت السمك المضادة للالتهابات قد تساعد فى محاربة مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب.

يدعم نمو الجنين أثناء الحمل

تشير الدراسات إلى أن تناول مكملات زيت السمك يوميًا مع 300 مجم على الأقل أثناء الحمل يمكن أن يساعد فى نمو الطفل بشكل صحى من خلال دعم تطوير الرؤية، تحسين تطور وظائف المخ.