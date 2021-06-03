شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات يجب تجنبها عند الإصابة بالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل هو حالة صحية شائعة تنطوى على التهاب مزمن فى المفاصل، يسبب الألم وتلف المفاصل والعظام وأجزاء الجسم الأخرى، ومن الأمراض الالتهابية التى تعتبر من أمراض المناعة الذاتية، كما تظهر الأبحاث أن التدخلات الغذائية، مثل التخلص من بعض الأطعمة والمشروبات، قد تقلل من شدة الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الالتهابى والتهاب المفاصل، فضلاً عن تحسين نوعية حياتهم بشكل عام، وفقا لما نشر من موقع healthline.

وفيما يلى 5 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل:

السكريات المضافة.. السكريات المضافة.. يجب أن تحد من تناول السكر مهما كان الأمر، خاصة إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل، توجد السكريات المضافة فى الحلوى، والصودا والعديد من الأطعمة الأخرى، كانت المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات هى الأكثر شيوعًا لتفاقم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى. اللحوم المصنعة والحمراء.. اللحوم المصنعة والحمراء.. تربط بعض الأبحاث اللحوم الحمراء والمعالجة بالالتهابات، حيث إن زيادة تناولها قد تزيد من أعراض التهاب المفاصل.

اللحوم المصنعة والحمراء الوجبات السريعة.. الوجبات السريعة.. عادة ما تسبب العناصر عالية المعالجة مثل الوجبات السريعة والسلع المخبوزة غنية بالحبوب المكررة والسكر المضاف والمواد الحافظة والمكونات الأخرى الالتهاب، وكلها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

السلع المخبوزة

الزيوت النباتية ..

قد تؤدى الأنظمة الغذائية التى تحتوى على نسبة عالية من دهون أوميجا 6 وانخفاض فى دهون أوميجا 3 إلى تفاقم أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدى.