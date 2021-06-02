كورونا في تونس.. إجراءات جديدة بعد "كارثة" مستشفى القيروان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، اجتماعا طارئا لوضع إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا بمحافظة القيروان.

يأتي ذلك بعد صور صادمة تم نشرها مؤخرا من داخل مستشفى ابن الجزار بمحافظة القيروان التونسية أبرزت كارثية الوضع الصحي ببلوغ الحد الأقصى من استقبال مرضى كورونا نظرا للانتشار الكبير للفيروس بالمحافظة.

وبلغت نسبة إشغال أسرة الإنعاش بوحدة كوفيد 100% وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الماضية ما دفع بالمرضى إلى افتراش الأرض لتلقي العلاج.

وسبق أن أعلن المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور محمد رويس أن الوضع الوبائي بمحافظة القيروان خطير جدا وأنه بات ينذر بكارثة صحية.



وتتمثل هذه الإجراءات في رفع الكراسي والطاولات في الفضاءات المغلقة للمطاعم والمقاهي، وعدم منح التراخيص لإقامة الحفلات وتعليق كل الأنشطة الثقافية وغلق الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوع في كامل محافظة القيروان.





كما أقرت الوزارة غلق الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوع بداية من 2 يونيو/ حزيران داعية كل أصحاب وسائل النقل إلى ضرورة تطبيق إجراء البروتوكول الصحي والمتمثل في حمل الكمامات، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على كل مخالف.

ودعت الوزارة إدارة التعليم إلى تفعيل إجراءات البروتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية خلال الامتحانات.

وسجلت تونس، وفق آخر إحصائيات رسمية لها، 1512 حالة جديدة من بين 346986 حالة إصابة إجمالية و12720 حالة وفاة.