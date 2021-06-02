صحة ورشاقة

بريطانيا تطلب جرعات إضافية من لقاح أسترازينيكا ضد هذه السلالة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بلاده تجري محادثات مع أكسفورد وأسترازينيكا للحصول على جرعات إضافية من لقاحهما المعدل ضد

وتم تعديل اللقاح ليستهدف بطريقة أفضل سلالة (بيتا) من التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وقال هانكوك في خطاب بجامعة أكسفورد: "بدأنا مفاوضات تجارية مع أسترازينيكا للحصول على لقاح للوقاية من إحدى السلالات.. إمدادات مستقبلية من لقاح أكسفورد أسترازينيكا الذي تم تعديله لمواجهة سلالة بي.351.1 التي اكتُشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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